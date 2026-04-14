元日本代表で、セルティック（スコットランド）やＪリーグ横浜Ｆ・マリノスなどで活躍した中村俊輔さんが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演した。

中村さんが音声番組に出演するのは初めて。マリノス入団の経緯、マリノスでチームメートだった番組ＭＣの中澤佑二さんとの初対面、日本代表やマリノスでの思い出を振り返った。収録は３月１５日に行った。（読売新聞ポッドキャスト 山根秀太）

マリノス入団の経緯

中村さんは１９９７年に神奈川県の桐光学園高校から横浜マリノス（現横浜Ｆ・マリノス）に加入した。

「関東近辺のクラブが良いというのがあって、オファーをいただいていたチームの練習に高校２年から参加させてもらいました。関東にあるほとんどのクラブに行きました。それで、マリノスにだけ行かなかったんですよね」

中村さんは中学生の頃、マリノスのジュニアユースに所属していた。

「（マリノスが）どんな感じか分かってたので」

ただ、練習参加したチームはどこも中村さんの感覚にフィットしなかったという。

「例えば、あるチームは『（背番号）１０番を渡すから来てくれ』とか、プレッシャーになっちゃう。（別のチームは）自分と同じポジションに２、３人いい選手がいるので（レギュラーを取るのは）難しいとか考えていくと、消去法でマリノスが残った」

「ちょうど、左利きがいなかったんですよ」

マリノスに加入した初日、監督の言葉に驚いた。

「最初は（二軍にあたる）サテライトで過ごすと思ってたんですけど、初日からトップ（チームに）行けって言われたんで、びっくりしました」

中澤さんとの初対面

当時のマリノスには、井原正巳さん、小村徳男さん、川口能活さん、さらにジェフユナイテッド市原（現市原・千葉）から城彰二さんが移籍で加入するなど、日本代表の選手を多く抱えていた。

「ジュニアユースの時から見ていたので。そういう憧れもありました」

中村さんと中澤さんとの関係はシドニー五輪から。２人とも１９７８年生まれだが、早生まれの中澤さんが学年では一つ上になる。

「これね、僕ずっと同い年だと思って、ずっとタメ口だったんです」（中村）

「でも、俺は（高校サッカー）選手権の俊輔を見てるから、１個下だなって認識はあったわけですよ」（中澤）

中澤さんは、高校時代から活躍する中村さんの姿をテレビで見て知っていた。

「ずっと同い年みたいな感じで過ごしていたんですけど、ある日『１個上だから』って急に言われて。『いや、今さら無理だから』っていう感じで、ずっとタメ口でしたけど（笑）」（中村）

「ボンバーが３年だとしたら、自分が２年。で、１年に、小野伸二、稲本潤一、中田浩二とか（黄金世代が）いっぱい。（黄金世代の選手たちは）僕には『俊君』とか『俊さん』って言ってくる。で、僕より上なのに『ボンバー、ボンバー』って。だからキャラクター。愛されてるんですよ」（中村）

中村さんは、ヴェルディでプレーする中澤さんを見て「髪の毛すごかった。『わー、すごいな。あれ地毛なのかな』とか感じでした。邪魔じゃないのかなって」と思ったのが最初だった。

「そしたら、オリンピックで同部屋だったので『おー、ボンバーだ』と思いました。気さくな人なんで、タメ口でどんどん打ち解けて仲良くなって、（マリノスに）移籍してきてくれたんで」

中村さんのインタビューの全編は、ピッチサイド公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルのほか、スポティファイ、アップルポッドキャストなどで配信しています。「読売 ピッチサイド」で検索してください。

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プロフィル

中村俊輔（なかむら・しゅんすけ） 桐光学園高校（神奈川）卒業後、横浜マリノス（現・横浜Ｆ・マリノス）に加入。２０００年度にＪリーグＭＶＰを獲得。日本代表では０６年Ｗ杯ドイツ大会、１０年Ｗ杯南アフリカ大会に出場。国際Ａマッチ９８試合、２４得点。海外のレッジーナ（イタリア）、セルティック（スコットランド）、エスパニョール（スペイン）でプレー。０７年スコットランド・プロサッカー選手協会年間最優秀選手。帰国後はマリノス、ジュビロ磐田、横浜ＦＣでプレーし、２２年度で現役引退。ＪリーグＭＶＰ２回。１９７８年生まれ。神奈川県出身。

中澤佑二（なかざわ・ゆうじ） 埼玉県立三郷工業技術高校卒業後にブラジルへ単身サッカー留学。現地クラブチームを経て１９９８年にヴェルディ川崎（現・東京ヴェルディ）に練習生として加入。翌年プロ契約し、Ｊリーグ新人王。２００２年にマリノスに移籍。０４年度ＪリーグＭＶＰ。日本代表では０６年Ｗ杯ドイツ大会、１０年Ｗ杯南アフリカ大会に出場。国際Ａマッチ１１０試合、１７得点。１８年度で現役引退。Ｊリーグフェアプレー賞２回。１９７８年生まれ。埼玉県出身。