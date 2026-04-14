Prime Videoで5月1日20時より独占配信される『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4の男性参加者14名が発表された。

（関連：【画像あり】個性豊かな男性参加者14名のプロフィール画像）

『バチェロレッテ・ジャパン』は、恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の男女逆転版。一人の独身女性“バチェロレッテ”が、多数の男性参加者の中から運命のパートナーを選び抜く番組だ。2020年のシーズン1以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信されてきた。

4代目バチェロレッテを務めるのは、モデル・インフルエンサーの平松里菜。7歳から20歳までシンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごした経歴を持つ。これまで交際歴がゼロであることが明かされており、“初めての本気の恋”をテーマに番組が展開される。

今回発表された男性参加者は、プロレスラー、パリコレモデル／元サッカー選手、経営者、寿司職人、彫刻家の白谷琢磨、オーガニックコスメ商品開発者／元プロテニスプレーヤー、オペラ歌手など、個性豊かな14名。年齢も25歳から33歳までと、幅広い顔ぶれとなった。

あわせてPrime Video公式YouTubeチャンネルでは、14名それぞれのインタビュー映像が公開。各参加者が自身の武器や恋愛への覚悟を語る内容となっている。

なお、本シーズンの舞台はタイ。全9話構成で、初週の5月1日に第1話から第4話までを一挙配信する。5月8日に第5話から第7話、5月15日に第8話・第9話およびボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」が配信される。

【『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4男性参加者一覧（全14名）】

■安齊 勇馬（あんざい ゆうま）「＃恋に臆病な最強レスラー」26歳プロレスラー群馬

■植田 玲雄（うえた れお）「＃孤高の帝王」28歳パリコレモデル ／ 元サッカー選手高知

■長田 寛太（おさだ かんた）「＃自分らしさを香らせるオトコ」29歳会社経営者山梨

■倉岡 利樹（くらおか としき）「＃ロジカルだけで生きるオトコ」27歳起業家滋賀

■櫻井 将治（さくらい しょうじ）「＃スマイル仕込みな寿司職人」31歳寿司職人 ／ モデル愛知

■白谷 琢磨（しらたに たくま）「＃愛の輪郭を捉えたい彫刻家」30歳彫刻家佐賀

■セバウン 玲央 ジュリアン（せばうん れお じゅりあん）「＃僕と愛のラリーをしよう」30歳オーガニックコスメ商品開発者 ／ 元プロテニスプレーヤー福岡

■田中 哲史（たなか さとし）「＃世界を旅するオペラ歌手」27歳オペラ歌手東京

■ニマーク ライモン（にまーく らいもん）「＃ディスイズライモン」26歳ITベンチャー企業 代表リトアニア

■水越 寛文（みずこし ひろふみ）「＃フルスペック装備なオトコ」33歳経営者 ／ 大手外資系 IT 企業 勤務愛知

■妻鳥 郁也（めんどり ふみや）「＃漢気で愛を背負うオトコ」25歳IT 企業 勤務愛媛

■山崎 至（やまざき いたる）「＃恋の風を読むゴルファー」32歳ゴルフ事業 経営石川

■吉本 ラバーニ 勇世歩（よしもとらばーに ゆうせふ）「＃さあ、ロマンタサイズしよう」26歳モデル ／ コンテンツクリエイター茨城

■和田 叡（わだ あきら）「＃登場、恋のムードメーカー」30歳大手外資系 IT 企業 勤務京都

（文＝リアルサウンドテック編集部）