開催：2026.4.14

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 11 - 10 [エンゼルス]

MLBの試合が14日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとエンゼルスが対戦した。

ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するエンゼルスの先発投手は菊池雄星で試合は開始した。

1回裏、2番 アーロン・ジャッジ 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 2-0 LAA

2回裏、8番 ホセ・カバジェロ 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 4-0 LAA

4回表、4番 ホルヘ・ソレア 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 NYY 4-1 LAA、6番 ジョ・アデル 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 NYY 4-2 LAA、8番 ローガン・オハピー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 NYY 4-3 LAA、1番 ザカリー・ネト カウント3-2から押し出しの四球でエンゼルス得点 NYY 4-4 LAA

5回裏、7番 トレント・グリシャム 4球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでヤンキース得点 NYY 7-4 LAA

6回表、2番 マイク・トラウト 6球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでエンゼルス得点 NYY 7-7 LAA

6回裏、2番 アーロン・ジャッジ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 8-7 LAA

7回表、7番 ジョシュア・ロー 6球目を打ってライトへの犠牲フライでエンゼルス得点 NYY 8-8 LAA

8回表、2番 マイク・トラウト 6球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 NYY 8-10 LAA

9回裏、7番 トレント・グリシャム 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 10-10 LAA、さらにピッチャー ジョーダン・ロマノがワイルドピッチでヤンキース得点 NYY 11-10 LAA

試合は11対10でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのポール・ブラックバーンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのジョーダン・ロマノで、ここまで0勝1敗4S。

なお、エンゼルスの菊池雄星はこの試合で3.1回を投げ、4安打（2本塁打）、4失点、3奪三振、防御率は7.50となっている。

ここまでヤンキースは9勝7敗で（ア・リーグ）東地区1位。一方エンゼルスは8勝9敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-14 13:28:20 更新