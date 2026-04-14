負傷交代の宮代大聖、怪我の状態は？ クラブが公表「左ハムストリングに軽度の断裂」。４月中の復帰は難しいか
スペイン２部のラス・パルマスは現地４月13日、宮代大聖の状態について発表した。
11日に開催されたスペイン２部リーグ第35節・マラガ戦（０−２）に先発した宮代は、48分に左太もも裏の違和感を訴え、途中交代していた。
日本人アタッカーの状態が心配されていたなか、クラブは13日に公式サイトで「メディカルチェックを行なった結果、左ハムストリングに軽度の断裂が確認された。回復期間は今後の経過によって異なる」と公表した。
またスペイン紙『AS』は、宮代の復帰時期に言及。17日のレガネス戦は欠場するとし、「身体的、医学的な奇跡でも起きない限り、27日のカディス戦での出場も難しいだろう。したがって、彼の復帰は少なくとも５月３日のバジャドリー戦までずれ込む可能性がある」と伝えた。
25歳のFWは、今年１月にヴィッセル神戸からラス・パルマスにレンタルで加入。ここまでリーグ戦で12試合に出場し、４ゴール１アシストをマークするなど活躍していた。
昇格プレーオフ争いに絡む７位のラス・パルマスにとって、攻撃面で頼りになる働きを見せていた宮代の不在は小さくない痛手となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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11日に開催されたスペイン２部リーグ第35節・マラガ戦（０−２）に先発した宮代は、48分に左太もも裏の違和感を訴え、途中交代していた。
日本人アタッカーの状態が心配されていたなか、クラブは13日に公式サイトで「メディカルチェックを行なった結果、左ハムストリングに軽度の断裂が確認された。回復期間は今後の経過によって異なる」と公表した。
またスペイン紙『AS』は、宮代の復帰時期に言及。17日のレガネス戦は欠場するとし、「身体的、医学的な奇跡でも起きない限り、27日のカディス戦での出場も難しいだろう。したがって、彼の復帰は少なくとも５月３日のバジャドリー戦までずれ込む可能性がある」と伝えた。
25歳のFWは、今年１月にヴィッセル神戸からラス・パルマスにレンタルで加入。ここまでリーグ戦で12試合に出場し、４ゴール１アシストをマークするなど活躍していた。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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