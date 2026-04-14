相葉雅紀が再現ドラマにサプライズ出演！「二宮くんに伝えていないので、VTRを見て驚いたり、喜んでくれたらいいな」

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日本テレビで4月17日にスタートする新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（毎週金曜19時～）。その初回2時間スペシャルの再現ドラマゲスト俳優に、相葉雅紀の出演が決定した。

■「来ていただいたね（笑）。個人的にはあんなことあるの!?という出演の仕方でした」（二宮和也）

この番組では、千鳥ノブが金曜ミステリークラブの主宰を務め、二宮和也を中心とする会員に世界で実際に起きた驚きのミステリーをクイズで出題していく。

出演する俳優陣が豪華と話題の「再現ドラマ」に、このたび、相葉雅紀が出演。

ノブは「ニノにゆかりがある人が出演する、と聞いていましたが、ゆかりがあるとかじゃなくて、ゆかりそのもの。まさかのスペシャルゲストに来ていただいて、びっくりしました」と語り、二宮は「来ていただいたね（笑）。個人的にはあんなことあるの!?という出演の仕方でした」とはにかむ。

相葉の気になる役どころは…なんと消防士！ ぜひお楽しみに。

■相葉雅紀 コメント

■番組情報

日本テレビ『金曜ミステリークラブ!!!』

4月17日（金）スタート

毎週金曜 19:00～19:56 ※初回は2時間SP

出演者：二宮和也、ノブ（千鳥）

スタジオゲスト：綾瀬はるか、石原伸晃、イモトアヤコ、城島茂、横澤夏子 ※五十音

再現VTR：相葉雅紀

浮所飛貴、ひょうろく、前田公輝 ※五十音順

金曜ミステリー劇場：成宮寛貴

■関連リンク

『金曜ミステリークラブ!!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/friday-mystery/