プリントネット <7805> [東証Ｓ] が4月14日昼(12:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の経常利益(非連結)は前年同期比26.5％増の3億2000万円に伸び、従来予想の2億7300万円を上回って着地。

通期計画の6億1700万円に対する進捗率は51.9％に達し、さらに4年平均の43.4％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の経常利益は前年同期比4.8％減の2億9700万円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の経常利益は前年同期比85.4％増の7600万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.0％→3.6％に改善した。



株探ニュース