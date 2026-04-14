橋本愛、出演予定の『ぽかぽか』欠席→ハライチ澤部が理由説明
フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）が14日放送された。冒頭、出演予定だった俳優の橋本愛（30）が欠席し、MCのハライチ・澤部佑が理由を説明する場面があった。
【写真】「かっけー！」「ギャルを通り越して、もう別次元」ギャルメイク×顔ピアス姿の橋本愛
橋本は、同日スタートの同局系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）で、俳優の佐藤二朗とともにW主演を務める。そのスタートを前に『ぽかぽか』では2人が出演する予定だった。
冒頭、澤部が佐藤の登場を予告するとともに「橋本愛さんも出演予定だったんですが、のどの痛みと体調不良でお休みということでお大事になさってください」と理由を説明した。
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橋本は、同日スタートの同局系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）で、俳優の佐藤二朗とともにW主演を務める。そのスタートを前に『ぽかぽか』では2人が出演する予定だった。
冒頭、澤部が佐藤の登場を予告するとともに「橋本愛さんも出演予定だったんですが、のどの痛みと体調不良でお休みということでお大事になさってください」と理由を説明した。