『なんでも鑑定団』“祖父の遺品”超希少なおもちゃ→“ド級値”の鑑定結果へ
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう14日放送回に、「世界2点目!?幻のブリキ玩具」が登場。“ド級値”の結果が飛び出す。
【動画】「世界に一つだけ!?」今田耕司も驚きの幻の玩具→ド級値の鑑定結果へ
お宝は3年前、依頼人が祖父の遺品整理の際に発見。祖父がどのように手に入れたのか不明だが、状態が良く箱も残っているため、とても大切にしていたのではないかと思っている。
調べてみると、インターネットの記事に、「世界で１点しか現存していない幻のおもちゃ」と書かれていたためビックリ。しかも、その持ち主は、鑑定士の北原照久氏だったから2度ビックリ。もしかすると、これは世界で2点目の大発見では？と期待している。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】石井琢磨
【出張鑑定】出張鑑定in三重県伊勢市
【出張リポーター】小田井涼平
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
北原照久（「ＴＯＹ ＭＵＳＥＵＭ」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
勝見充男(古美術「自在屋」店主)
森由美（陶磁研究家）
【動画】「世界に一つだけ!?」今田耕司も驚きの幻の玩具→ド級値の鑑定結果へ
お宝は3年前、依頼人が祖父の遺品整理の際に発見。祖父がどのように手に入れたのか不明だが、状態が良く箱も残っているため、とても大切にしていたのではないかと思っている。
調べてみると、インターネットの記事に、「世界で１点しか現存していない幻のおもちゃ」と書かれていたためビックリ。しかも、その持ち主は、鑑定士の北原照久氏だったから2度ビックリ。もしかすると、これは世界で2点目の大発見では？と期待している。
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】石井琢磨
【出張鑑定】出張鑑定in三重県伊勢市
【出張リポーター】小田井涼平
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
北原照久（「ＴＯＹ ＭＵＳＥＵＭ」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
勝見充男(古美術「自在屋」店主)
森由美（陶磁研究家）