コロコロ異例の特別表紙Ver.発売 『デュエル・マスターズ』25周年記念で歴代主人公が集結！付録はデッキなど

コロコロ異例の特別表紙Ver.発売 『デュエル・マスターズ』25周年記念で歴代主人公が集結！付録はデッキなど