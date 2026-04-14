コロコロ異例の特別表紙Ver.発売 『デュエル・マスターズ』25周年記念で歴代主人公が集結！付録はデッキなど
漫画『デュエル・マスターズ』シリーズ連載25周年を記念して、15日発売のコロコロコミック5月号では、『デュエル・マスターズ』特別版表紙 Ver.も発売されることが決定した。表紙以外の記事・付録・漫画の掲載内容は、通常版と同じ内容で、コロコロの特別表紙ver.の発売は異例となる。
【画像】強そうなカード！付録の『デュエマ』デッキ＆ポスター
特別表紙は同作の作者・松本しげのぶ氏描き下ろしの歴代主人公＆お供クリーチャーイラストで彩った限定表紙になっており、今号では『デュエル・マスターズ』ファンが喜ぶ付録が盛りだくさんとなっている。
付録は「40枚デッキ」で、26種類目のデッキとなる「ヘヴィ・ウィン・メタル」コロコロ特製デッキ入り。初めての人もここから始められる特別入門デッキ。また、超特大Wポスターは、25の戦略と 25周年の歴史を感じるドキつよカタログ＆25周年プレイマットポスターとなっている。
【画像】強そうなカード！付録の『デュエマ』デッキ＆ポスター
特別表紙は同作の作者・松本しげのぶ氏描き下ろしの歴代主人公＆お供クリーチャーイラストで彩った限定表紙になっており、今号では『デュエル・マスターズ』ファンが喜ぶ付録が盛りだくさんとなっている。
付録は「40枚デッキ」で、26種類目のデッキとなる「ヘヴィ・ウィン・メタル」コロコロ特製デッキ入り。初めての人もここから始められる特別入門デッキ。また、超特大Wポスターは、25の戦略と 25周年の歴史を感じるドキつよカタログ＆25周年プレイマットポスターとなっている。
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