『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4の男性参加者発表 レスラー、彫刻家、パリコレモデルなど個性派集結【詳細プロフィール】
5月1日午後8時よりPrime Videoで独占配信される人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（全9話構成、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信）において、プロレスラー、パリコレモデル、彫刻家、経営者など多彩な個性を持つ男性参加者14人が一挙に発表された。
【動画】あなたの推しは？バチェロレッテ男性参加者が一挙解禁
4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松里菜。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である平松はこれまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く今作に、これまでとは違う展開を予感して早くもSNSを中心に大きな注目を集めている。
今回の男性参加者は、世界を旅するオペラ歌手、恋の風を読むゴルファー、愛の輪郭を捉えたい彫刻家、恋に臆病な最強レスラーと、多彩で底知れない魅力と熱い想いを併せ持つ顔ぶれが集結。発表に伴いPrime Video公式YouTubeチャンネルにてそれぞれのインタビュー動画も解禁した。
14通りの自信と覚悟を携えた男性参加者たちが持ち前の武器や“真実の愛”について真剣に語っている。「肉食系になって押して押して押しまくる」「素直に自然体で向き合う」「何も作戦ないです。ライモンのままだけで十分やと思う（ライモン氏）」など、平松への積極的なアプローチにも期待が高まる。
微笑みの国・タイを舞台に、シリーズ史上最も情熱的な愛の物語、そして旅を通して育まれる男性参加者の友情と成長の軌跡。シリーズ史上最年少のバチェロレッテと14人の男性参加者が向き合う、「本気の恋」と「信頼」の形とは――。
■男性参加者プロフィール
安齊勇馬
＃恋に臆病な最強レスラー
26歳
群馬
プロレスラー
植田玲雄
＃孤高の帝王
28歳
高知
パリコレモデル／元サッカー選手
長田寛太
＃自分らしさを香らせるオトコ
29歳
山梨
会社経営者
倉岡利樹
＃ロジカルだけで生きるオトコ
27歳
滋賀
起業家
櫻井将治
＃スマイル仕込みな寿司職人
31歳
愛知
寿司職人／モデル
白谷琢磨
＃愛の輪郭を捉えたい彫刻家
30歳
佐賀
彫刻家
セバウン玲央ジュリアン
＃僕と愛のラリーをしよう
30歳
福岡
オーガニックコスメ商品開発者／元プロテニスプレーヤー
田中哲史
＃世界を旅するオペラ歌手
27歳
東京
オペラ歌手
ニマークライモン
＃ディスイズライモン
26歳
リトアニア
ITベンチャー企業代表
水越寛文
＃フルスペック装備なオトコ
33歳
愛知
経営者／大手外資系IT企業勤務
妻鳥郁也
＃漢気で愛を背負うオトコ
25歳
愛媛
IT企業勤務
山崎至
＃恋の風を読むゴルファー
32歳
石川
ゴルフ事業経営
吉本ラバーニ勇世歩
＃さあ、ロマンタサイズしよう
26歳
茨城
モデル／コンテンツクリエイター
和田叡
＃登場、恋のムードメーカー
30歳
京都
大手外資系IT企業勤務
【動画】あなたの推しは？バチェロレッテ男性参加者が一挙解禁
4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松里菜。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である平松はこれまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く今作に、これまでとは違う展開を予感して早くもSNSを中心に大きな注目を集めている。
14通りの自信と覚悟を携えた男性参加者たちが持ち前の武器や“真実の愛”について真剣に語っている。「肉食系になって押して押して押しまくる」「素直に自然体で向き合う」「何も作戦ないです。ライモンのままだけで十分やと思う（ライモン氏）」など、平松への積極的なアプローチにも期待が高まる。
微笑みの国・タイを舞台に、シリーズ史上最も情熱的な愛の物語、そして旅を通して育まれる男性参加者の友情と成長の軌跡。シリーズ史上最年少のバチェロレッテと14人の男性参加者が向き合う、「本気の恋」と「信頼」の形とは――。
■男性参加者プロフィール
安齊勇馬
＃恋に臆病な最強レスラー
26歳
群馬
プロレスラー
植田玲雄
＃孤高の帝王
28歳
高知
パリコレモデル／元サッカー選手
長田寛太
＃自分らしさを香らせるオトコ
29歳
山梨
会社経営者
倉岡利樹
＃ロジカルだけで生きるオトコ
27歳
滋賀
起業家
櫻井将治
＃スマイル仕込みな寿司職人
31歳
愛知
寿司職人／モデル
白谷琢磨
＃愛の輪郭を捉えたい彫刻家
30歳
佐賀
彫刻家
セバウン玲央ジュリアン
＃僕と愛のラリーをしよう
30歳
福岡
オーガニックコスメ商品開発者／元プロテニスプレーヤー
田中哲史
＃世界を旅するオペラ歌手
27歳
東京
オペラ歌手
ニマークライモン
＃ディスイズライモン
26歳
リトアニア
ITベンチャー企業代表
水越寛文
＃フルスペック装備なオトコ
33歳
愛知
経営者／大手外資系IT企業勤務
妻鳥郁也
＃漢気で愛を背負うオトコ
25歳
愛媛
IT企業勤務
山崎至
＃恋の風を読むゴルファー
32歳
石川
ゴルフ事業経営
吉本ラバーニ勇世歩
＃さあ、ロマンタサイズしよう
26歳
茨城
モデル／コンテンツクリエイター
和田叡
＃登場、恋のムードメーカー
30歳
京都
大手外資系IT企業勤務