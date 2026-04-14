SixTONES松村北斗、人生初の“職質”受けた場所でクラシカルな撮り下ろし 『CanCam』1年限定連載に登場
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が、23日発売のファッション雑誌『CanCam』（小学館）6月号で1年限定のSixTONESスペシャル連載「＃ストさんぽ」に登場する。第3回は松村が東京・丸の内へと足を運ぶ。
【写真】色気あふれる…『anan』ソロ初表紙を飾った松村北斗
静岡出身の松村にとって、東京駅周辺は数ある街の中でも、長い付き合いとなる特別な場所。新幹線で東京駅に通った中学生時代の記憶をたどりながら、今なお歴史が残るクラシカルな景色に没入。SixTONESの中でも、いちばんおさんぽ好きだという松村は、普段から街歩きをよくするそうで、「途中でランチをしたり、カフェに寄ったりしながら歩いていたら、気がつけば1日中歩いていることもあります」と、筋金入りのおさんぽ愛を明かす。東京駅周辺は、個展やカフェに足を運ぶなど、今もプライベートで訪れる身近なエリアなのだそう。
今回は、道ばたのベンチでコーヒーを手にひと息ついたり、インテリアショップをのぞいたり、重厚感のあるカフェで静かな時間を過ごしたりと、伝統とモダンが融合する丸の内を満喫する松村をたっぷりと撮り下ろし。その端正な佇まいは、どの瞬間を切り取っても映画のワンシーンのような美しさ。さらに、今回はカメラ目線多めとなっており、その松村のまなざしも存分に堪能することができる。
インタビューでは、東京駅の思い出についてトーク。中学生の頃は仕事のたびに静岡から通っていたといい、「地元は駅もなかったので、東京駅の大きさにはかなり驚いた記憶があります」と当時を振り返る。さらに、人生で初めて職務質問（？）を受けたのもこの場所だったという思いがけないエピソードも。すごくドキドキしたという、気になる真相とは。
「宿題をやったり、歌詞を覚えたり、漫画を読んだり…」と中学生時代の新幹線での過ごし方を語る。「なんせ長いですからね〜」と振り返るその時間も、今となっては大切な思い出に。そんな移動時間も時代と共に変化しているそうで、現在は台本を読み込むなど俳優としての一面も。
Netflixで配信がスタートしたドラマ『九条の大罪』では、東大卒の弁護士役に挑戦。オファーを受けた際の心境や、共演する柳楽優弥の印象、作品のテーマである「正義とは？」についても語っている。最後に、次回おさんぽしたい街について聞くと、思いがけずあるメンバーと同じ回答が（!?）「じゃあ変えようか（笑）」と読者や編集部を気づかってくれる優しい人柄でスタッフ一同キュンとさせた。
【写真】色気あふれる…『anan』ソロ初表紙を飾った松村北斗
静岡出身の松村にとって、東京駅周辺は数ある街の中でも、長い付き合いとなる特別な場所。新幹線で東京駅に通った中学生時代の記憶をたどりながら、今なお歴史が残るクラシカルな景色に没入。SixTONESの中でも、いちばんおさんぽ好きだという松村は、普段から街歩きをよくするそうで、「途中でランチをしたり、カフェに寄ったりしながら歩いていたら、気がつけば1日中歩いていることもあります」と、筋金入りのおさんぽ愛を明かす。東京駅周辺は、個展やカフェに足を運ぶなど、今もプライベートで訪れる身近なエリアなのだそう。
インタビューでは、東京駅の思い出についてトーク。中学生の頃は仕事のたびに静岡から通っていたといい、「地元は駅もなかったので、東京駅の大きさにはかなり驚いた記憶があります」と当時を振り返る。さらに、人生で初めて職務質問（？）を受けたのもこの場所だったという思いがけないエピソードも。すごくドキドキしたという、気になる真相とは。
「宿題をやったり、歌詞を覚えたり、漫画を読んだり…」と中学生時代の新幹線での過ごし方を語る。「なんせ長いですからね〜」と振り返るその時間も、今となっては大切な思い出に。そんな移動時間も時代と共に変化しているそうで、現在は台本を読み込むなど俳優としての一面も。
Netflixで配信がスタートしたドラマ『九条の大罪』では、東大卒の弁護士役に挑戦。オファーを受けた際の心境や、共演する柳楽優弥の印象、作品のテーマである「正義とは？」についても語っている。最後に、次回おさんぽしたい街について聞くと、思いがけずあるメンバーと同じ回答が（!?）「じゃあ変えようか（笑）」と読者や編集部を気づかってくれる優しい人柄でスタッフ一同キュンとさせた。