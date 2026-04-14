Travis Japan、“架空の国の制服”着こなす 『Myojo』2パターン表紙が解禁＆誌上ファンサも披露
7人組グループ・Travis Japanが22日発売の雑誌『Myojo』（集英社）6月号の通常版とちっこい版、2パターンの表紙と裏表紙を飾り、中面の特集12ページにも登場する。個々の活躍もめざましい7人による衣装違いの表紙が先行解禁された。
【写真】おそろいのユニフォームがかわいい川島如恵留＆吉澤閑也＆松倉海斗
通常版は“架空の国の制服”をコンセプトに、新学期を意識しつつ、巻頭グラビアの内容とのリンクもはかり、ステージ上で着ていても違和感のない、クールなジャケットスタイルに。巻頭ページでは、この衣装で読者に事前に募った表情とポージングをたくさん披露。
一方、ちっこい版表紙の衣装は“ステージを降りた7人”という想定でリラックスしたカジュアルスタイルを採用。この衣装でコンサートの打ち上げさながらのロケも実施。撮影日当日、松田元太は撮影現場での弁当はあえて我慢。ロケ地の飲食店で食欲を爆発させた。自ら食事を注文し、自ら運んで、自ら食べる…そんなかわいらしい姿に、メンバーの笑顔も弾ける。この様子も逐一、写真におさめられている。
インタビューでは、ステージ上から見える景色、コンサート中に感じたメンバーへの感謝、地方コンサートが終わったあとのリアルな打ち上げ事情など、全国ツアー中だからこそ語れる「今」が満載。また、「誌上ファンサ」と題して、Xで募った読者からのリクエストにも全力で回答。見たい表情＆ポーズを再現し、素ぼくな疑問に丁寧に答えている。
そのほか、Snow Manの好評連載『24 hours with Snow Man』より、誌面掲載カットと未公開カットを厚紙カードに。さらに、アイドル界隈で大人気のアイテム・リムレスめがねを同誌レギュラータレントにも着用してもらい、厚紙カード化。通常版はなにわ男子・Travis Japan・Aぇ! ｇroupの18人、ちっこい版はACEes、KEY TO LIT、B&ZAIの18人が登場。表はクールな表情、裏はおちゃめな表情のクローズアップショットとなっている。表情のギャップを楽しむことができる。
また、同誌レギュラーアイドル44人の最新かつニッチな情報がわかる企画『みんなのプロフ表 ‘26』が8ページで掲載。「枕の高さの好みは？」「いっしょに無人島でサバイバルするなら誰と？」といった10個の細かい質問に答えている。さらに渾身の変顔／ぶりっ子顔の自撮りや、自分を動物にたとえた味わい深いイラストまで。アイドルたちとの距離が近い「Myojo」ならではの情報量が見どころとなる。
同誌4月号で発表した『ジュニア大賞2026』で上位に入賞したジュニアがセルフプロデュースを行うという短期連載『恋人にしたいジュニアがセルフプロデュース』が、この号からスタート。第1回は、『恋人にしたいジュニア』で1位に輝いた中村嶺亜をフィーチャー。「そばかすメイク＆ふわふわヘアの嶺亜くんが見たい！」「ボディーパーツのヨリカットが見たい！」「嶺亜語辞典がほしい！」など、ありとあらゆるリクエストに答えている。
舞台『AmberS-アンバース-』に出演する猪狩蒼弥、嶋崎斗亜（※崎＝たつさき）、川崎皇輝（※崎＝たつさき）の対談が実現。また、土屋太鳳と佐藤勝利（timelesz）の対談、京本大我（SixTONES）と桜田ひよりの対談、ムロツヨシ、横田真悠、林芽亜里のインタビューも掲載する。
【写真】おそろいのユニフォームがかわいい川島如恵留＆吉澤閑也＆松倉海斗
通常版は“架空の国の制服”をコンセプトに、新学期を意識しつつ、巻頭グラビアの内容とのリンクもはかり、ステージ上で着ていても違和感のない、クールなジャケットスタイルに。巻頭ページでは、この衣装で読者に事前に募った表情とポージングをたくさん披露。
インタビューでは、ステージ上から見える景色、コンサート中に感じたメンバーへの感謝、地方コンサートが終わったあとのリアルな打ち上げ事情など、全国ツアー中だからこそ語れる「今」が満載。また、「誌上ファンサ」と題して、Xで募った読者からのリクエストにも全力で回答。見たい表情＆ポーズを再現し、素ぼくな疑問に丁寧に答えている。
そのほか、Snow Manの好評連載『24 hours with Snow Man』より、誌面掲載カットと未公開カットを厚紙カードに。さらに、アイドル界隈で大人気のアイテム・リムレスめがねを同誌レギュラータレントにも着用してもらい、厚紙カード化。通常版はなにわ男子・Travis Japan・Aぇ! ｇroupの18人、ちっこい版はACEes、KEY TO LIT、B&ZAIの18人が登場。表はクールな表情、裏はおちゃめな表情のクローズアップショットとなっている。表情のギャップを楽しむことができる。
また、同誌レギュラーアイドル44人の最新かつニッチな情報がわかる企画『みんなのプロフ表 ‘26』が8ページで掲載。「枕の高さの好みは？」「いっしょに無人島でサバイバルするなら誰と？」といった10個の細かい質問に答えている。さらに渾身の変顔／ぶりっ子顔の自撮りや、自分を動物にたとえた味わい深いイラストまで。アイドルたちとの距離が近い「Myojo」ならではの情報量が見どころとなる。
同誌4月号で発表した『ジュニア大賞2026』で上位に入賞したジュニアがセルフプロデュースを行うという短期連載『恋人にしたいジュニアがセルフプロデュース』が、この号からスタート。第1回は、『恋人にしたいジュニア』で1位に輝いた中村嶺亜をフィーチャー。「そばかすメイク＆ふわふわヘアの嶺亜くんが見たい！」「ボディーパーツのヨリカットが見たい！」「嶺亜語辞典がほしい！」など、ありとあらゆるリクエストに答えている。
舞台『AmberS-アンバース-』に出演する猪狩蒼弥、嶋崎斗亜（※崎＝たつさき）、川崎皇輝（※崎＝たつさき）の対談が実現。また、土屋太鳳と佐藤勝利（timelesz）の対談、京本大我（SixTONES）と桜田ひよりの対談、ムロツヨシ、横田真悠、林芽亜里のインタビューも掲載する。