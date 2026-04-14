有村架純、赤ちゃん抱く姿を公開 映画『マジカル・シークレット・ツアー』で二児の母親役
俳優の有村架純が主演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）より、有村が演じる二児の母・和歌子の場面写真が公開された。
【画像】記事内で紹介している場面写真
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕された事件に着想を得たオリジナルストーリー。物語は、夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負った二児の母・和歌子が、シンガポールでの闇バイト“金の密輸”に手を染めるところから動き出す。
そこで出会うのが、奨学金の返済に追われる非正規雇用の研究員・清恵（黒木華）と、キャバクラで働く未婚の妊婦・麻由（南沙良）。それぞれに事情を抱えた3人の人生が、交錯していく。
これまで『花束みたいな恋をした』や大河ドラマなどで多彩な役柄を演じてきたが、本格的な母親役に初挑戦。天野千尋監督は「有村さんは、柔らかく見えて揺るぎない芯を持っている印象がありました。和歌子の変化していく過程を説得力をもって見せられると思い、お願いしました」と、オファーの経緯を明かす。
撮影前にはリハーサルを重ね、夫・高志役の塩野瑛久とともに、役になりきって質問に答えるエチュードを行うなど、共にキャラクターを作り上げていったという。さらに天野監督は、「有村さんに和歌子の人物像をより深く教えていただきました」と、二人三脚でキャラクターを丁寧に構築したという。
解禁された場面写真は4点。子どもを連れて夫の見舞いに訪れた和歌子の表情からは、夫への怒りと途方に暮れる思いが伺える。一方、空港で子どもを抱えながら持っているカバンの中には金塊が…。金塊を見つめる和歌子の表情はどこか微笑んでいるようにも見える。
また、帽子を深く被り、妊婦を装って税関検査に並ぶ和歌子と、密輸仲間の麻由と清恵の表情からは、どこか張り詰めた空気が漂っている。そして、深刻な表情を浮かべ、焦る様子で電話をしている和歌子の姿も。平凡な主婦から一転、危険な選択に足を踏み入れる彼女の心情を、有村が繊細かつ力強く表現している。
【画像】記事内で紹介している場面写真
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕された事件に着想を得たオリジナルストーリー。物語は、夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負った二児の母・和歌子が、シンガポールでの闇バイト“金の密輸”に手を染めるところから動き出す。
これまで『花束みたいな恋をした』や大河ドラマなどで多彩な役柄を演じてきたが、本格的な母親役に初挑戦。天野千尋監督は「有村さんは、柔らかく見えて揺るぎない芯を持っている印象がありました。和歌子の変化していく過程を説得力をもって見せられると思い、お願いしました」と、オファーの経緯を明かす。
撮影前にはリハーサルを重ね、夫・高志役の塩野瑛久とともに、役になりきって質問に答えるエチュードを行うなど、共にキャラクターを作り上げていったという。さらに天野監督は、「有村さんに和歌子の人物像をより深く教えていただきました」と、二人三脚でキャラクターを丁寧に構築したという。
解禁された場面写真は4点。子どもを連れて夫の見舞いに訪れた和歌子の表情からは、夫への怒りと途方に暮れる思いが伺える。一方、空港で子どもを抱えながら持っているカバンの中には金塊が…。金塊を見つめる和歌子の表情はどこか微笑んでいるようにも見える。
また、帽子を深く被り、妊婦を装って税関検査に並ぶ和歌子と、密輸仲間の麻由と清恵の表情からは、どこか張り詰めた空気が漂っている。そして、深刻な表情を浮かべ、焦る様子で電話をしている和歌子の姿も。平凡な主婦から一転、危険な選択に足を踏み入れる彼女の心情を、有村が繊細かつ力強く表現している。