King Gnu・常田大希×adidas Originals×atmosコラボ第2弾 着用者が“完成”させる「SUPERSTAR II」登場
King Gnuの常田大希が主宰するクリエイティブプロジェクトPOINTLESS JOURNEYとストリートスポーツウェアブランドadidas Originals、そしてスニーカーショップatmosのトリプルコラボレーションによるスニーカー「SUPERSTAR II atmos DAIKI TSUNETA POINTLESS JOURNEY」がリリースされる。価格は1万9800円。
【写真】完売必至!?常田大希の着用画像や商品の細部カット
2022年11月の第1弾ではadidasの人気モデル「SUPERSTAR」でコラボレーションを実施。発売と同時に完売し、大きな反響を呼んだ。その系譜を受け継ぐ待望の第2弾として、常田が主宰するPOINTLESS JOURNEYとの最新モデル「SUPERSTAR II atmos DAIKI TSUNETA POINTLESS JOURNEY」が発売される。
同商品は、POINTLESS JOURNEY、adidas Originalsの確かなクラフツマンシップ、そしてatmosが培ってきたストリートの感性が交差することで実現。音楽・アート・ファッションといった領域を横断してきた常田の視点を軸に、三者のアイデンティティを融合させた一足に仕上がっている。
ベースには、誕生以来半世紀以上にわたり進化を続けてきたadidasの「SUPERSTAR」を採用。クラシックなフォルムを踏襲しながら、新たな存在感を備えたプロダクトへと昇華している。
カラーは、深みのあるDGH SOLID GREYと、都会的で洗練された印象のCLEAR ONIXの2色を展開。アッパーには上質なスエード素材を採用し、シェルトゥに至るまで同素材で仕上げることで、SUPERSTARのアイコニックなフォルムに新たな魅力を加えている。
POINTLESS JOURNEYの思想が随所に反映されており、サイドには「SUPERSTAR」のロゴに代えてPOINTLESS JOURNEYの刻印を配し、シュータン裏には常田のサイン刺繍が施されている。
付属品として、取り外し可能な2種類のロングシュータン（同色仕様／ヒール部に配色アクセントを加えた仕様）と2組のシューレース、そしてメタル製シュータングラフィックピン（2種）を同梱。細部に至るまで、着用者自身が完成させることを前提に設計された一足となっている。
本商品の抽選販売は、atmosおよびadidasで実施される。atmosでは、きょう14日正午から23日午前8時59分まで抽選受付を行い、特設サイトにて応募が可能。発売は25日で、A.T.A.D、atmos渋谷、atmos名古屋PARCO、atmos京都、atmos心斎橋、atmos広島、atmos博多、atmosオンラインショップにて展開される。
adidasでは、きょう正午よりConfirmedアプリにて抽選応募受付を開始。発売は25日午前10時で、整理券配布を実施する。販売はアディダス オリジナルス フラッグシップストア 原宿、アディダス ブランドコア ストア 新宿、アディダス オリジナルス ショップ 心斎橋、アディダス オリジナルス ショップ 福岡にて行われる。
2022年11月の第1弾ではadidasの人気モデル「SUPERSTAR」でコラボレーションを実施。発売と同時に完売し、大きな反響を呼んだ。その系譜を受け継ぐ待望の第2弾として、常田が主宰するPOINTLESS JOURNEYとの最新モデル「SUPERSTAR II atmos DAIKI TSUNETA POINTLESS JOURNEY」が発売される。
同商品は、POINTLESS JOURNEY、adidas Originalsの確かなクラフツマンシップ、そしてatmosが培ってきたストリートの感性が交差することで実現。音楽・アート・ファッションといった領域を横断してきた常田の視点を軸に、三者のアイデンティティを融合させた一足に仕上がっている。
ベースには、誕生以来半世紀以上にわたり進化を続けてきたadidasの「SUPERSTAR」を採用。クラシックなフォルムを踏襲しながら、新たな存在感を備えたプロダクトへと昇華している。
カラーは、深みのあるDGH SOLID GREYと、都会的で洗練された印象のCLEAR ONIXの2色を展開。アッパーには上質なスエード素材を採用し、シェルトゥに至るまで同素材で仕上げることで、SUPERSTARのアイコニックなフォルムに新たな魅力を加えている。
POINTLESS JOURNEYの思想が随所に反映されており、サイドには「SUPERSTAR」のロゴに代えてPOINTLESS JOURNEYの刻印を配し、シュータン裏には常田のサイン刺繍が施されている。
付属品として、取り外し可能な2種類のロングシュータン（同色仕様／ヒール部に配色アクセントを加えた仕様）と2組のシューレース、そしてメタル製シュータングラフィックピン（2種）を同梱。細部に至るまで、着用者自身が完成させることを前提に設計された一足となっている。
本商品の抽選販売は、atmosおよびadidasで実施される。atmosでは、きょう14日正午から23日午前8時59分まで抽選受付を行い、特設サイトにて応募が可能。発売は25日で、A.T.A.D、atmos渋谷、atmos名古屋PARCO、atmos京都、atmos心斎橋、atmos広島、atmos博多、atmosオンラインショップにて展開される。
adidasでは、きょう正午よりConfirmedアプリにて抽選応募受付を開始。発売は25日午前10時で、整理券配布を実施する。販売はアディダス オリジナルス フラッグシップストア 原宿、アディダス ブランドコア ストア 新宿、アディダス オリジナルス ショップ 心斎橋、アディダス オリジナルス ショップ 福岡にて行われる。