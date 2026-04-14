京都府南丹市立園部小６年の安達結希（ゆき）君（１１）の行方不明の捜索で、市内で１３日に子どもとみられる遺体が見つかった場所は、農道脇の雑木林周辺だったことが、府警や近隣住民への取材でわかった。

農道には車でも入れるが、外部の人が普段訪れるような場所ではないという。府警は１４日に遺体を司法解剖し、死因や身元の確認を急ぐ。

府警や近隣住民によると、遺体が見つかったのは同小から南約２キロで、民家や田畑が点在する地域。里山の麓で、農道から少し入った付近という。農道までは同小や安達君の自宅から車道でつながっている。捜査関係者によると、遺体は何らかのもので覆われるなど隠されたような形跡はなかったという。

地域住民によると、雑木林は高さ１メートルくらいまで草木が生い茂っている。近くの男性（６１）は取材に、「山林や林道は地元の人間以外は知らない場所。普段は平穏な地域なので、ただ驚きだ」と話した。現場付近では１４日朝、山林への道に規制線が張られ、捜査員が周辺を調べる姿が見られた。

府警によると、遺体の年齢や性別は不明だが、小柄で成人ではなく、子どもとみられる。地面にあおむけで倒れており、濃紺のフリースとベージュの長ズボンを着用していた。安達君が不明時に着ていた服と似ているという。靴は履いていなかったが、安達君のスニーカーに似た黒い靴が、遺体発見場所の南西約４キロの山中で１２日に見つかった。

捜査関係者によると、着衣のサイズから、体形はやせ形とみられる。安達君もやせ形だったという。

府警や同小への家族の説明では、安達君は３月２３日午前８時頃、校舎から約２００メートル手前で家族の車から降りた後、行方がわからなくなったという。同小は１４日、臨時休校とした。