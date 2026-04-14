お笑い芸人、林家ペー（84）が、14日までに自身のXを更新。左足関節脱臼骨折で入院中のタレント松本明子を見舞いに行ったと報告した。松本が60歳の誕生日を迎えた8日に病院を訪れたという。松本は2日に自宅前で転倒して負傷、緊急入院して手術を受けていた。

ペーは老舗の名店「セキネ」の肉まんを、還暦にちなんで60個を差し入れ。松本と「HAPPY BIRTHDAY」のロゴが付いた眼鏡姿の自身とのツーショットをポストした。

「余談ですが。ご存じの通り、先日自宅前で転倒 し、骨折(正式には左足関節脱臼骨折)し、1カ月入院という松本明子さん。本日はくしくも！？還暦というお誕生日。お見舞い＆お祝いを兼ねて、記念撮影！？ ゆっくり療養して下さい」と書き込んだ。

ペーは昨年9月18日に東京・赤羽の自宅マンションが火災被害に遭った。同10月20日に浅草東洋館で開催された「林家ペー・パー子夫妻支援チャリティー寄席」で松本は“偽パー子”の衣装で登場して盛り上げた。

ペーは日刊スポーツの取材に「火事の時は、いろいろお世話になりましたからね。還暦の誕生日もあって、お見舞いとお祝いを兼ねて行ってきました。大変そうだけで、お元気そうでした。いろいろと気を使う人だけど、早く戻って来て欲しい」と話した。