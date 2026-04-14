「今日好き」出身ギャル、美ウエスト際立つ“全身ピンク”へそ出しコーデ「へそピかっこいい」「スタイルレベチ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が13日、自身のInstagramを更新。美しいウエストラインが際立つ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」18歳ギャル「スタイルレベチ」ウエストのぞくピンクコーデ
倉八は「全身ピンクの日」とつづり、街中で撮った写真を公開。白のタイトなミニ丈トップスに、鮮やかなピンクのジャージセットアップ、ピンクと白の配色が目を引く帽子や黒縁メガネを小物に取り入れた、美しいウエストラインが際立つへそ出しコーディネートを披露した。
この投稿にファンからは「最強に可愛い」「着こなせるのすごい」「スタイルレベチ」「引き締まってて流石」「へそピかっこいい」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」18歳ギャル「スタイルレベチ」ウエストのぞくピンクコーデ
◆倉八音羽、へそ出しトップスで美ウエスト公開
倉八は「全身ピンクの日」とつづり、街中で撮った写真を公開。白のタイトなミニ丈トップスに、鮮やかなピンクのジャージセットアップ、ピンクと白の配色が目を引く帽子や黒縁メガネを小物に取り入れた、美しいウエストラインが際立つへそ出しコーディネートを披露した。
◆倉八音羽の投稿に反響
この投稿にファンからは「最強に可愛い」「着こなせるのすごい」「スタイルレベチ」「引き締まってて流石」「へそピかっこいい」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
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