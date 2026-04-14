リーズ・ユナイテッド田中碧が華麗なダブルタッチでゴールに迫った

イングランド1部リーズ・ユナイテッドの日本代表MF田中碧は現地時間4月13日のプレミアリーグ第32節マンチェスター・ユナイテッド戦に先発出場。

2-1と勝利した試合で、華麗なダブルタッチでゴールまであと一歩に迫るプレーを見せた。

昨年12月以来約4か月ぶりにプレミアリーグで先発起用された田中。2-0で迎えた前半45分にあと一歩でダメ押しの3点目というチャンスを迎えた。

リーズが前線からの連動したプレスでユナイテッド守備陣の乱れを誘うと、田中が素早い出足でインターセプトしてそのままエリア内に侵入。飛び出してきたGKセンヌ・ラメンスを巧みなダブルタッチでかわした。あとは無人のゴールにボールを押し込むだけだったが、ギリギリのところでカバーに戻ったDFリサンドロ・マルティネスのブロックにあい、惜しくもゴールとはならなかった。

「U-NEXT」の公式YouTubeで試合のハイライト映像が公開されると、田中のパフォーマンスに対しては「ダブルタッチえぐい」「あの猛加速中にダブルタッチでGKをかわすアイデアと技術エグ」「攻守に躍動してた」「最近調子良い」「スーパーすぎる」「これは守備を褒めるしかない」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）