ケイティ・ペリー、恋人トルドー元カナダ首相とコーチェラでラブラブ 手つなぎ＆密着姿をシェア
米歌手のケイティ・ペリーが、交際中のジャスティン・トルドー元カナダ首相とともに、世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ2026」を楽しんだようだ。インスタグラムでラブラブ2ショットを公開した。
【写真】ケイティ・ペリー＆ジャスティン・トルドー元カナダ首相、フェスで手つなぎ＆密着
現地時間4月11日にインスタグラムを更新したケイティは、「私が何を言っても電子タバコを回さないで」とプリントされたクロップドTシャツに、ミニ丈のボトムスと黒いワーキングブーツを合わせた姿を披露。Tシャツとデニム、キャップを被った元首相と並んで座り、テイクアウトのフードを食べる写真を投稿した。
さらに、元首相と手をつないで会場内を歩く後ろ姿や、ぴったりと寄り添って音楽に身を委ねる映像もシェア。交際発覚から半年以上が経った今も、ラブラブぶりをファンに報告した。
コメント欄には「あなたとジャスティンってば最高にキュート！ 一緒にコーチェラを楽しむ姿を見られて嬉しい」「ケイティとJT（ジャスティン・トルドー）が一緒の姿を見るのスキ」「JTは人生最高の時を過ごしてるね。お似合いだと思う」といった声が寄せられている。
なお、この日のメインステージでヘッドライナーを務めたのは、出演料として1000万ドル（約15億円）を手にしたと伝えられるジャスティン・ビーバー。
YouTubeで「Baby」や「Never Say Never」といった過去の映像を流しながら演奏し、若き日の自分自身とコラボレーションするという演出が行われ、賛否両論を呼んだようだ。
ケイティはこの投稿で、ジャスティンがパソコンでYouTubeを検索している様子を見ながら、「彼がプレミアム会員で良かった。広告は観たくないもんね」とシニカルなユーモアをお見舞いする映像をシェアしている。
引用：「ケイティ・ペリー」Instagram（＠katyperry）
【写真】ケイティ・ペリー＆ジャスティン・トルドー元カナダ首相、フェスで手つなぎ＆密着
現地時間4月11日にインスタグラムを更新したケイティは、「私が何を言っても電子タバコを回さないで」とプリントされたクロップドTシャツに、ミニ丈のボトムスと黒いワーキングブーツを合わせた姿を披露。Tシャツとデニム、キャップを被った元首相と並んで座り、テイクアウトのフードを食べる写真を投稿した。
コメント欄には「あなたとジャスティンってば最高にキュート！ 一緒にコーチェラを楽しむ姿を見られて嬉しい」「ケイティとJT（ジャスティン・トルドー）が一緒の姿を見るのスキ」「JTは人生最高の時を過ごしてるね。お似合いだと思う」といった声が寄せられている。
なお、この日のメインステージでヘッドライナーを務めたのは、出演料として1000万ドル（約15億円）を手にしたと伝えられるジャスティン・ビーバー。
YouTubeで「Baby」や「Never Say Never」といった過去の映像を流しながら演奏し、若き日の自分自身とコラボレーションするという演出が行われ、賛否両論を呼んだようだ。
ケイティはこの投稿で、ジャスティンがパソコンでYouTubeを検索している様子を見ながら、「彼がプレミアム会員で良かった。広告は観たくないもんね」とシニカルなユーモアをお見舞いする映像をシェアしている。
引用：「ケイティ・ペリー」Instagram（＠katyperry）