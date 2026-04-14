Ａｍａｚｏｎプライムビデオの人気恋愛リアリティー番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン４（５月１日午後８時から独占配信、全９話）の２５歳から３３歳までの男性参加者１４人が１４日、発表された。

参加者は世界を旅するオペラ歌手、恋の風を読むゴルファー、愛の輪郭を捉えたい彫刻家、恋に臆病な最強レスラーなど多彩。ほほ笑みの国・タイを舞台に、シリーズ史上最も情熱的な愛の物語が展開される。公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは、個々のインタビュー動画が公開になった。

同番組は「バチェラー・ジャパン」の「男女逆転版」。一人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。４代目のバチェロレッテは、シリーズ史上最年少となるモデルでインフルエンサーの平松里菜さん（２６）。

【番組参加者１４人】

１．プロレスラー・安齊勇馬（２６）「＃恋に臆病な最強レスラー」

２．パリコレモデル／元サッカー選手・植田玲雄（２８）「＃孤高の帝王」

３．会社経営者・長田寛太（２９）「＃自分らしさを香らせるオトコ」

４．起業家・倉岡利樹（２７）「＃ロジカルだけで生きるオトコ」

５．寿司職人／モデル・櫻井将治（３１）「＃スマイル仕込みな寿司職人」

６．彫刻家・白谷琢磨（３０）「＃愛の輪郭を捉えたい彫刻家」

７．オーガニックコスメ商品開発者／元プロテニスプレーヤー・セバウン玲央ジュリアン（３０）「＃僕と愛のラリーをしよう」

８．オペラ歌手・田中哲史（２７）「＃世界を旅するオペラ歌手」

９．ＩＴベンチャー企業代表・ニマークライモン（２６）「＃ディスイズライモン」

１０．経営者／大手外資系ＩＴ企業勤務・水越寛文（３３）「＃フルスペック装備なオトコ」

１１．ＩＴ企業勤務・妻鳥 郁也（２５）「＃漢気で愛を背負うオトコ」

１２．ゴルフ事業経営・山崎至（３２）「＃恋の風を読むゴルファー」

１３．モデル／コンテンツクリエイター吉本ラバーニ勇世歩（２６）「＃さあ、ロマンタサイズしよう」

１４．大手外資系ＩＴ企業勤務・和田叡（３０）「＃登場、恋のムードメーカー」