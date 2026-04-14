☆ソフトバンク―楽天（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝スチュワート、楽天＝荘司

ソフトバンクは１１、１２日の日本ハム戦で２試合ともに逆転勝ち。開幕から１４試合で１０勝４敗として、パ・リーグの１０勝一番乗りとなった。

ここまで勝利した１０試合のうち、８度が逆転勝ち。パ・リーグで２番目に多いのが日本ハム、西武の３度だから断トツだ。セ・リーグを含めてもヤクルトの６度を抑えて最も多い。

優勝した昨年も逆転勝ちは両リーグ最多の３２度。ただし８度目を記録したのは、５月２８日のチーム４８試合目だった。今年は負けた４試合も３度が逆転での黒星だから、１４試合中の１１試合が逆転ゲーム。イニング別にチームの得点は８回が最多の１２点、一方で失点は９回の１０点が最も多いだけに、試合終盤も目が離せない。

（その他のカード）

☆ヤクルト―ＤｅＮＡ（１８：００・松山）ヤクルト＝小川、ＤｅＮＡ＝竹田

☆中日―広島（１８：００・豊橋）中日＝金丸、広島＝森下

☆阪神―巨人（１８：００・甲子園）阪神＝才木、巨人＝則本

☆ロッテ―日本ハム（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝ジャクソン、日本ハム＝達

☆オリックス―西武（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝曽谷、西武＝隅田