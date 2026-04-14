任期満了に伴う高知県越知町の町長選挙が4月14日に告示され、これまでに現職と新人のあわせて4人が立候補を届け出ました。



越知町長選挙に立候補しているのはこれまでのところ届け出順に、いずれも無所属の現職で4期目を目指す小田保行氏（65歳）、新人で元県職員の岡林祐一氏（69歳）、新人で出版社経営の岡林信一氏（55歳）、新人で元町議会議員の小田壯一氏（74歳）のあわせて4人です。





現職の小田保行氏はキャンプ場の設置や、インターネット環境の整備、小中学校の給食費無料化など3期の実績をアピールしています。4期目の公約としては新たな高規格道路「高知松山自動車道」の事業決定や事前復興まちづくり計画策定など防災・減災対策を進め、小中一貫校の設置に向けて道筋をつけるなど子育て環境の充実などを訴えています。新人の岡林祐一氏は県職員時代の経験などを活かして、住民の所得向上に向けた政策を訴えています。産業振興では地区単位で耕作放棄地に果樹を植えるなど、住民主体で産業おこしをして利益を地区で配分する仕組みをつくるとしています。働く場の確保や所得の向上を図るとともに年金が少ない住民の介護施設への入居費用を町が独自に支援する仕組みなどを公約に掲げています。越知町出身で東京で出版社を経営している新人の岡林信一氏は町の存続のために必要なものだとして世代交代をスローガンに掲げています。公約には移住・定住を強力に推進するためだとして公営住宅の大幅増設、雇用創出のためにはテレワークの拠点整備を掲げています。また、歯科医のいない地区の解消や新たな宿泊施設の整備の実現などを訴えています。町議会議員を1期目の途中で辞職した新人の小田壯一氏は住民参加型の町政運営への変更を強調しています。公約には医療・介護の維持を図るための歯科医院の早期誘致や、産業を拡大するために新規就農者の支援や林業従事者の育成を掲げるほか、2024年度の出生者数が4人だったことをふまえ、役場に婚活支援担当職員を置くことなどを訴えています。立候補の受付は14日午後5時までですが、4人のほかに動きはないということです。越知町長選挙の投票日は4月19日で即日開票されます。