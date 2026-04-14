◆メニコン杯 第２９回関東ボーイズリーグ大会 ファーストステージ ▽Ａエリア第１節ブロック１１ 仙台ボーイズ２−１名取常磐ボーイズ（４日・白河グリーンスタジアム） 仙台ボーイズ９−１大洋ボーイズ＝５回コールド（５日・いわせグリーン）

Ａエリア第１節では、３月のメセナ杯で準優勝した仙台ボーイズが、攻守にまとまりをみせ連勝スタートした。名取常磐ボーイズは投打の中心選手が初戦で負傷退場するなか、１勝１敗と踏ん張った。

真っ白いユニホームが体をぶつけ合う。寒空を吹き飛ばす、仙台ナインの喜びの声がグラウンドに響いた。初回に１点ずつ点を取り合い１―１の同点で迎えた名取常磐戦。７回１死満塁からのサヨナラ劇で、貴重な勝ち点を手にした。

「打力のチームなのですが緩いボールを打たされて。最後は、どうにでもなれ、って感じでした」と苦笑いの櫻井康晴監督（３８）。サヨナラの一打となる三塁ゴロを放った１番・千葉隆生主将（３年）は「転がせば何とかなると思って。最後は、やったぁ！って感じでした」と喜んだ。

３月のメセナ杯（福島）は決勝こそ０―９で宮城仙北に敗れたが、公式戦５試合を戦って準優勝をつかんだ。関東ボーイズリーグ大会を前に幸先よくスタートを切り、櫻井監督が「ある程度の自信は得たと思います」と話せば、千葉主将も「勝ち方など、いい経験になりました」と喜んだ。雨で１日順延となった大洋戦は翌５日に球場を変更し行われ、９―１で快勝し開幕２連勝とした。

今春、新たに１９人が入団した。「いつもより多めです。エースがいないだけに、これからも打力のチームを目指します」。やる気に満ちる櫻井監督の下、部員４３人の仙台が躍動感にあふれていく。