お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が、13日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。かつて目にした芸人の売れ方について語った。

これまで数々のマニアックなランキングを発表してきた同番組では、今後取り上げたい新たなランキングを人気芸人らがプレゼン。その中で、お笑い芸人の吉住は「売れっ子に聞いた、自分はこの番組で売れた、きっかけになった番組ランキング」を提案した。

吉住の予想として、かつては「アメトーーク」「ロンドンハーツ」「ゴッドタン」、現在は各賞レースや「水曜日のダウンタウン」「ラヴィット」を挙げ、「昔と今で変化がありそう。年代別で分けても面白そう」とのコメントが読み上げられた。

これを受けて、自身の転機となった番組についてお笑いコンビ「とろサーモン」の久保田よしのぶは「いつの話をしてんねんって思われるかもしれへんけど」と前置きしながら、「やりすぎコージーに出てマイクパフォーマンスをした時に、東京の仕事がめっちゃ増えた」と振り返った。

すると井口は「あの頃はそういうのがあった」と回想。お笑いコンビ「三四郎」小宮浩信が「ゴッドタン」に初出演した際、当時骨折していた小宮は車椅子で登場したが「それ一発で一気に（仕事が）増えていった」といい、「マジで昔は、アメトーークの一発のウケで変わるみたいなことがあった」と話した。

しかし「今はじわーっと増えるやつしかない」と井口。ABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（関西ローカル、木曜後11・17）内で、お笑い芸人の永野と久保田が若手芸人の悩みに答える人気企画に触れながら、「ああいうのみたいに、じわーっと増えてくしかない」と語っていた。