水不足が続いている愛知県の豊川用水で、ダムの貯水率が回復したことから、県は田植えの延期要請を15日に解除します。

【写真を見る】愛知の田植え延期要請あす解除 豊川用水の貯水率61％まで回復 節水率も農業･工業用水で40%→20% 水道20%→15%に緩和へ

（愛知・大村秀章知事）

「あす（15日）以降 節水を緩和するので、（田植え）延期の依頼を解除したい」

愛知県の大村知事は、14日の会見でこのように述べ、田植えの延期要請を15日に解除すると発表しました。

貯水率回復するも平年の7割程度

豊川用水の宇連ダムは一時、枯渇していましたが、3月30日からまとまった雨がふり、14日の午前0時時点で豊川用水の貯水率は、宇連ダムと大島ダム、7つの調整池の合計で、61.6%に回復しました。



これは平年の7割程度の量で、節水への協力は引き続き呼びかけていくということです。

節水率は15日から緩和され、農業・工業用水で40%から20%へ、水道では、20%から15%に引き下げられます。