◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・メッツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席で死球を受け、自身の持つ日本人記録をさらに伸ばす４７試合連続出塁とした。

大谷は３試合連続の先頭打者アーチがかかっていたが、左腕ピーターソンの３球目、９４マイル（約１５１・３キロ）シンカーが右肩付近を直撃。苦もんの表情を浮かべながら一塁に向かった。続くタッカーの四球で二塁に進むと遊撃・リンドアから死球を受けた箇所をスリスリされ、笑顔を浮かべた大谷。３番スミスの中前適時打で二塁から一気に生還した際も影響を感じさせない激走を見せた。２回２死の第２打席は空振り三振に倒れた。

初回は心配したマクギネス投手コーチ、中島トレーナー、アルバート・トレーナーらがベンチに帰ってきた大谷の元に集まったが、大谷は笑顔で右肩付近に左手を当て、右肩をグルグル回した後にストレッチ。その後中島トレーナーと一度ベンチ裏に下がったが、戻ってきた。１５日（同１６日）の同戦では投手としても先発する二刀流出場の予定で、この日の試合前にはブルペン入りして２９球を投げ込んでいた。