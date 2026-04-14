2ちゃんねる創設者のひろゆき氏が俳優の山本裕典を「知らない」と明かし、スタジオは笑いに包まれた。

【映像】ひろゆき氏、山本裕典を「知らない」→スタジオ笑いの瞬間（実際の様子）

12日日曜朝6時、チームみらいの安野貴博党首と地方の課題とAIについて語る「朝からガチ安野」がスタートしたが、途中で話題は俳優でありながらホストとしてバラエティ番組にも出演する山本裕典に。

経済動画メディア「ReHacQ」のプロデューサー 高橋弘樹氏から山本について質問された安野党首は「動画の切り抜きを見たことあります。『軍神』から詰められてませんでした？」と答え、高橋氏は「やっぱり、安野さんの元まで（歌舞伎町の伝説的ホストで、山本の指導を務めている）軍神が届いている」と感心した。

討論テーマが「地方の課題とAI」という番組の性質もあってか、スタジオにおける山本の知名度は低かったがドラマ「イケメン パラダイス」に出ていたと話題に出ると「あぁ！」と思い出したような声も聞かれた。

そんな状況の中、不意にひろゆき氏が「僕も知らないんですけど」「知らないです知らないです」と明かした。

さらに、ひろゆき氏は「今番組でホストをやっている」という説明に対し「そしたら芸能人じゃないじゃないですか？ 知らないの当然じゃないですか」と話し、スタジオは笑いに包まれた。

（ABEMA「朝からガチ安野」より）