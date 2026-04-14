モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里が１３日に自身のＳＮＳを更新。豪華メンバーでのディズニーショットが注目を集めている。

「夢みたいなひとたちと、夢の国へ！」とインスタグラムに書き出した佐藤。「『王様のブランチゴールデンＳＰ』のご褒美でカリフォルニア ディズニーランド・リゾートに行ってきました！！ 子どもみたいにみんなではしゃいで 楽しいねって何度も言い合って、これは本当に現実なのかと幸せを噛み締めて 何よりみんなの笑顔がどの瞬間も最高なんだ この写真たちを見た昴生さんが、全部エンディングみたいな写真で素敵だなあっておっしゃっていて なんだか胸がぎゅっとなって 目頭が熱くなりました笑」とつづり、カリフォルニアのディズニーに女優の上白石萌音、兄弟漫才コンビ「ミキ」の昴生、亜生との４人でロケに訪れた際の写真をアップした。

この投稿には「あまりにも尊すぎる…」「どの瞬間を切り取ってもぜんぶぜんぶ素敵だ〜」「大好きもねしーーー！！しあわせ投稿ありがとうございます」「天使なふたり〜」などの声が寄せられている。