日本ハムから中日へ金銭トレードで移籍した杉浦稔大投手（34）の妻で、元「モーニング娘。」で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）が13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫の中日移籍について言及した。

紺野は「昨日投稿できなかった、、！」と記し、サラダや肉が並ぶ写真をアップ。「昨日は家族6人でおうち焼肉しました」と自宅で焼肉をしたことを明かした。

「今日からパパは名古屋へ出発」と夫の名古屋行きについて言及。「ドラゴンズファンの皆さん これからよろしくお願いします」とファンに呼びかけた。

紺野は2001年、モーニング娘。に14歳で5期メンバーとして加入。06年、大学進学のため、グループを卒業。慶大を卒業し、11年4月にテレビ東京にアナウンサーとして入社。17年に当時ヤクルトに所属していた杉浦投手と結婚。同年5月末でテレビ東京に退社。同年9月に第1子となる女児を出産した。

2017年7月に杉浦が日本ハムへ移籍。紺野も北海道へ。19年2月に第2子となる男児、21年8月には第3子となる男児が誕生している。24年8月に第4子となる女児を出産した。

25年2月のテレビ番組で、北海道での自宅について「土地探しから3年かかって、去年やっと建ったので、こだわりの家です」を告白。自宅の様子をYouTubeやインスタでも公開している。