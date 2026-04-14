『美男ですね』女優パク・シネ、第2子妊娠を発表！今秋出産へ…「温かい応援と祝福をお願いしたい」

女優パク・シネが、第2子を妊娠したことを発表した。

4月14日、所属事務所ソルトエンターテインメントは本サイト提携メディア『OSEN』に対し「パク・シネが第2子を妊娠中であることは事実だ」と公式コメントを発表した。

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続けて「出産は今年の秋を予定している。温かい応援と祝福をお願いしたい」と伝えた。

パク・シネは2022年1月、1歳年下の俳優チェ・テジュンと結婚し、同年5月に第1子となる男児を出産している。

それから約4年ぶりに第2子のニュースを伝えた彼女は、最近安定期に入り、当面は胎教に専念する予定だとされている。

（写真提供＝OSEN）パク・シネ

なお、パク・シネは出産後、ドラマ『ドクタースランプ』や『悪魔な彼女は判事』などに出演。特に最新作『Missホンは潜入捜査中』まで、母になっても挑戦を重ねながら演技の幅を広げ、ヒットをけん引してきた。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・シネ プロフィール

1990年2月18日生まれ。2003年にドラマ『天国の階段』（SBS）でチェ・ジウの幼少期を演じた。その後も『美男（イケメン）ですね』『相続者たち』『ピノキオ』『ドクターズ〜恋する気持ち』『アルハンブラ宮殿の思い出』『シーシュポス：The Myth』といった人気ドラマに出演し、韓流女神としての地位を固めた。2022年1月、4年余り交際した俳優チェ・テジュンと結婚。同年5月には男児を出産した。