工藤静香、スキニーパンツ×ブーツ姿で美スタイル披露「脚が長すぎてびっくり」「大人の魅力が溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】歌手の工藤静香が4月12日、自身のInstagramを更新。トレンチコートを取り入れたコーディネートショットを公開した。
【写真】キムタクの55歳妻「脚が長すぎてびっくり」「シルエット最強」スキニーパンツで美スタイル披露
工藤は「大阪の旅」と記し、ディープグリーンの壁を背に撮影したソロショットを投稿。ダークベージュのトレンチコートに黒のスキニー、黒のロングブーツを合わせたコーディネートを披露しており、スラリとした美しい脚が際立っている。
また、テーブルいっぱいに並べられたスイーツを撮影した動画や、似顔絵入りの誕生日ケーキなども公開。「公演前日にサクッとモリモリ夕食をいただきました。たんまりデザートを頂いていたので、Nちゃん以外はいつもよりみんな少なめの注文でした 笑笑」とつづっている。投稿ではそのほか、愛犬との2ショットなども見ることができる。
この投稿は「完璧な着こなし」「大人の魅力が溢れてる」「脚が長すぎてびっくり」「スタイル抜群で憧れる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】キムタクの55歳妻「脚が長すぎてびっくり」「シルエット最強」スキニーパンツで美スタイル披露
◆工藤静香、美脚際立つトレンチコート姿披露
工藤は「大阪の旅」と記し、ディープグリーンの壁を背に撮影したソロショットを投稿。ダークベージュのトレンチコートに黒のスキニー、黒のロングブーツを合わせたコーディネートを披露しており、スラリとした美しい脚が際立っている。
◆工藤静香の投稿に「脚が長すぎてびっくり」と反響
この投稿は「完璧な着こなし」「大人の魅力が溢れてる」「脚が長すぎてびっくり」「スタイル抜群で憧れる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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