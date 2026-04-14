元AKB48メンバー、ミニスカ衣装で美脚際立つ「真っ直ぐでスラッとしてる」「綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】元AKB48の岡部麟が4月12日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を公開した。
【写真】29歳元AKB48「真っ直ぐでスラッとしてる」美脚際立つミニスカ姿
岡部は「スカートにハートのチャーム着いてて可愛かった ときファン衣装です」とつづり、ABEMA BOATRACE COLORS「ときめきファンファーレSECOND」（毎週金曜よる7時〜）出演時のオフショットを複数枚投稿。手を体の前で重ねたポーズの全身ショットでは、白のハーフジッププルオーバーにベージュのミニ丈プリーツスカートと白のソックス、ブラウンのローファーを合わせた、美しい脚が際立つ衣装姿を披露している。また、顔の横でピースサインをする笑顔のショットやサイドの髪を持ち上げ、耳に付けたアクセサリーを見せる仕草の写真なども載せている。
この投稿は「お人形さんみたい」「膝が綺麗」「真っ直ぐでスラッとしてる」「憧れのスタイル」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元AKB48「真っ直ぐでスラッとしてる」美脚際立つミニスカ姿
◆岡部麟、美脚際立つミニスカ姿披露
岡部は「スカートにハートのチャーム着いてて可愛かった ときファン衣装です」とつづり、ABEMA BOATRACE COLORS「ときめきファンファーレSECOND」（毎週金曜よる7時〜）出演時のオフショットを複数枚投稿。手を体の前で重ねたポーズの全身ショットでは、白のハーフジッププルオーバーにベージュのミニ丈プリーツスカートと白のソックス、ブラウンのローファーを合わせた、美しい脚が際立つ衣装姿を披露している。また、顔の横でピースサインをする笑顔のショットやサイドの髪を持ち上げ、耳に付けたアクセサリーを見せる仕草の写真なども載せている。
◆岡部麟の投稿に「真っ直ぐでスラッとしてる」と反響
この投稿は「お人形さんみたい」「膝が綺麗」「真っ直ぐでスラッとしてる」「憧れのスタイル」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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