【ニューヨーク＝木瀬武】米ＳＮＳ大手メタが２０２６年のオンライン広告の売上高で、米グーグルを抜いて初めて世界首位となる見通しとなった。

ＡＩ（人工知能）の活用でＳＮＳ上でより効果的な広告を展開できるようになり、広告需要が伸びている。

米調査会社「イーマーケッター」が１３日発表した調査結果によると、メタの２６年のオンライン広告売上高は前年比２４％増の２４３４億ドル（約３９兆円）と見込まれ、グーグルの２３９５億ドルを上回る。３位の米アマゾン・ドット・コム（８２０億ドル）を含む上位３社で、世界全体の６割超のシェア（市場占有率）を占める見通しだ。

フェイスブックやインスタグラムなどメタのＳＮＳの利用者数は世界で約３６億人に上り、収益を支える強力な広告媒体になっている。近年はＡＩの活用で利用者の興味や関心に合わせた広告を手軽に展開でき、スマートフォン向けの短い動画広告などが伸びている。

一方で、著名人になりすまして投資を呼びかける偽広告が横行し、詐欺被害も拡大している。ロイター通信は昨年１１月、メタが売上高の約１０％を不正な広告から得ていると報じた。