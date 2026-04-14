「家族写真尊い」人気女性YouTuber、イケメン夫＆娘との家族ショット公開！ 「だいぶ大きくなったね！」
ばんばんざいの元メンバーでYouTuberの流那さんは4月11日、自身のInstagramを更新。家族3人で撮影したショットを披露しました。
【写真】流那さんの家族ショット
コメントでは「わぁぁぁぁぁかわいすぎる」「娘ちゃんも春っぽい服でかわいい！！」「本当に素敵な家族」「家族写真尊い」「理想の家族かわいい」「娘ちゃんもだいぶ大きくなったね！」「るなちゃんもっと綺麗になった」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】流那さんの家族ショット
「理想の家族かわいい」流那さんは桜の絵文字と共に1枚の写真を載せています。夫婦とまだ小さい子どもの3人で撮影した家族ショットを披露。桜がきれいに咲き誇る屋外で、3人が横並びになった仲むつまじいショットです。
コメントでは「わぁぁぁぁぁかわいすぎる」「娘ちゃんも春っぽい服でかわいい！！」「本当に素敵な家族」「家族写真尊い」「理想の家族かわいい」「娘ちゃんもだいぶ大きくなったね！」「るなちゃんもっと綺麗になった」と、絶賛の声が集まりました。
美しい姿を披露10日には「rom&ndさんのイベントにりなと行ってきました」と、リップを片手に持ったショットを披露した流那さん。コスメブランド「rom&nd」のイベントに参加した際のオフショットを載せていました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)