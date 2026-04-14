結月ゆかりのもみあげが“あの野菜”で描けるだとっ……!? 斜め上過ぎるお絵描き講座に「発想の勝利」「なんてこった描けちまった」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【マキモカのお絵描き講座】ゆかりさんのもみあげ、●●●で描ける説』という落橋ゆうり（ゆーり）さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

オデ 画力 ホシイ

神絵師ノウデ クウ

神絵師ノウデ クッテ スゴイ画力 テニイレル

どうせ首から下は写さないしデッサン適当でいいやと思ったら使うはめになったなど

【マキモカのお絵描き講座】ゆかりさんのもみあげ、●●●で描ける説

ちょっと異色のお絵かき講座の動画が投稿されています。「結月ゆかりのファンアートを描きたいのに、どうしても上手く描けない……」と悩む宮舞モカに、弦巻マキがアドバイス。意外なトレース素材が登場します。

動画内では、まず顔を描くところから解説が始まります。宮舞モカは「人の輪郭は卵形」とアドバイスされますが、思ったような線を引くことができません。「無理、無理」といきなりつまずきます。

何かいい方法はないか聞かれた弦巻マキは、「しょうがにゃいなぁ」とトレース可能な素材を用意。登場したのは、なんと自撮りの卵。「これならトレースして公開しても著作権の問題ないね」と天才的な発言をします。

次に目を描きます。宮舞モカは目もちゃんと形が描けないと悩んでいました。弦巻マキは「レモンの形をイメージするといいよ」とアドバイスしながら、自撮りのレモンが登場。卵に重ねて位置を調整します。

次は髪の毛を描きます。「もみあげの描き方もよくわからない」という宮舞モカに対し、「ずっとどこかで見た気がしてたんだよ」と弦巻マキ。そう言って取り出された参考資料は、まさかのチンゲン菜でした。もみあげの位置に置いて、トレース素材にしてしまいます。

チンゲン菜の筋が、そのまま髪の束に使えることに驚く宮舞モカ。「意外となんとかなりましたー！」と顔、髪、目が描けたイラストを公開。クオリティーが格段にあがりました。

そして後半は、塗りと仕上げをタイムラプスで一気に進行。納得いくまで何度も修正し、素敵なイラストを完成させます。

「お絵描きがしたい」「でも上手く描けない」という気持ちに寄り添いながら、なぜかチンゲン菜で突破口を開いてくる異色の講座となっています。ゆかりさんのもみあげに悩んだことがある人も、ない人も、とりあえず一度見てほしい一本です。

視聴者コメント

もみあげぇ！

発想の勝利

マジでこの方法で描いたのかww

普通に上手いの笑う

なんてこった描けちまった

文／高橋ホイコ