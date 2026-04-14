飯島直子、姉とマクドナルドで食事楽しむ “ダブチ”片手の2ショットに反響「仲良し姉妹でうらやましい」「ステキな笑顔」
神奈川出身の俳優・飯島直子（58）が13日、自身のインスタグラムを更新し、「正月ぶりにハマの実家」に帰ったことを報告。姉とマクドナルドで食事を楽しんだことを明かし、姉妹2ショットを披露した。
【写真】「ステキな笑顔」マクドナルドで食事を楽しむ姉＆飯島直子の2ショット ※2枚目
飯島は、いつものようにファンの体調を気遣うコメントをつづるとともに、写真を添えて近況をシェア。
「数日、姉と過ごしていますが野暮用の合間にあちらこちらへ 姉は、わたしのことを休日のお父さんのように扱います とはいえ、マクドナルドにも付き合ってくれるので良しとするか」とちゃめっ気交じりに実家での生活を紹介しつつ、『ダブルチーズバーガー』を手に姉との楽しげな2ショット写真も披露した。
コメント欄には「久しぶりのご実家＆お姉さま お元気そうで何より」「仲良し姉妹でうらやましい」「お姉様とお出かけマック 食べたくなってきました〜」「姉妹でマックも絵になるよ」「安定のダブルチーズバーガーなんですね」「やっぱりダブルチーズバーガーは最高」「色々な表情のなおちゃんが見れてHappy」「ステキな笑顔」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「ステキな笑顔」マクドナルドで食事を楽しむ姉＆飯島直子の2ショット ※2枚目
飯島は、いつものようにファンの体調を気遣うコメントをつづるとともに、写真を添えて近況をシェア。
「数日、姉と過ごしていますが野暮用の合間にあちらこちらへ 姉は、わたしのことを休日のお父さんのように扱います とはいえ、マクドナルドにも付き合ってくれるので良しとするか」とちゃめっ気交じりに実家での生活を紹介しつつ、『ダブルチーズバーガー』を手に姉との楽しげな2ショット写真も披露した。
コメント欄には「久しぶりのご実家＆お姉さま お元気そうで何より」「仲良し姉妹でうらやましい」「お姉様とお出かけマック 食べたくなってきました〜」「姉妹でマックも絵になるよ」「安定のダブルチーズバーガーなんですね」「やっぱりダブルチーズバーガーは最高」「色々な表情のなおちゃんが見れてHappy」「ステキな笑顔」など、さまざまな反響が寄せられている。