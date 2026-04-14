【ロンドン＝市川大輔】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が１３日発表した月次報告書で、ＯＰＥＣの３月の原油生産量は前月と比べて２７％減少した。

エネルギー輸送の要衝・ホルムズ海峡をイランが事実上封鎖したのを受け、中東産油国の輸出が急減し、減産に追い込まれた。石油施設がイランの標的となり、攻撃を受けて操業停止が相次いだことも影響した。

３月の原油生産量の日量平均はＯＰＥＣ全体で２０７８万バレルと前月から７８７万バレル減った。加盟国別で最も減少したのはイラクで、２５６万バレル（６１％）減となった。サウジアラビアは２３１万バレル（２３％）減、アラブ首長国連邦は１５２万バレル（４５％）減だった。

イランの３月生産量は１８万バレル（６％）減にとどまった。国内向けや輸出用の生産を続けていた模様だ。ＯＰＥＣに非加盟の産油国を加えた「ＯＰＥＣプラス」では、カザフスタンが２５万バレル（１７％）増と大きく伸ばした。中東産からの代替調達先として消費国からの引き合いが増えたためとみられる。ロシアの３月生産量は横ばいだった。

一方、今年の世界の石油需要について、ＯＰＥＣは前年比約１％増と予測した。ＯＰＥＣの生産低迷が続けば、世界的な供給懸念が長期化する恐れがある。

３月の平均原油価格は、アジアの指標となるドバイ原油が前月比８８％高の１バレル＝１２８ドルに急騰した。米国のテキサス産軽質油（ＷＴＩ）先物が４１％高の９１ドル、欧州の北海ブレント先物が４４％高の９９ドルだった。日本が輸入の９割超を依存してきた中東産の高騰が際立った。