「黙れ、クソババァ！」母が娘に中絶を強要→娘はブチ切れて包丁を手に… 「まぢで毒親だわ」「もーーー胸糞悪すぎて」SNS反響『産まない女はダメですか？』第3話【ネタバレあり】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第3話が13日放送され、主人公と母親のやり取りにSNSで反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「まぢで毒親」中絶を強要する演技を見せた西田尚美
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第3話では、アサの妊娠を知り、出産を迫る哲也。しかし、激昂した夫と、脳裏をよぎる毒親のトラウマに恐怖を感じたアサは「産みたくない」と本音を漏らす。
2人の溝は深まり、アサは家を飛び出してビジネスホテルへ避難する。夫婦の絆が不安定な中、追い打ちをかけるように母・愛子（西田尚美）が中絶を強要。アサは「黙れ、クソババァ！」と叫び、包丁を手に取って母に向けた。
このシーンに、SNSでは「まぢで毒親だわ」「もーーー胸糞悪すぎて」などのコメントが寄せられている。
【場面写真】「まぢで毒親」中絶を強要する演技を見せた西田尚美
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第3話では、アサの妊娠を知り、出産を迫る哲也。しかし、激昂した夫と、脳裏をよぎる毒親のトラウマに恐怖を感じたアサは「産みたくない」と本音を漏らす。
2人の溝は深まり、アサは家を飛び出してビジネスホテルへ避難する。夫婦の絆が不安定な中、追い打ちをかけるように母・愛子（西田尚美）が中絶を強要。アサは「黙れ、クソババァ！」と叫び、包丁を手に取って母に向けた。
このシーンに、SNSでは「まぢで毒親だわ」「もーーー胸糞悪すぎて」などのコメントが寄せられている。