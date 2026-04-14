ため池の上の歩道が70mにわたり崩落　「ひび割れで道路がずれていた」前触れは数カ月前から　兵庫・加古川市

兵庫・加古川市のため池上の歩道が10日、約70mにわたって柵ごと崩落した。2月下旬からひび割れの通報を受け通行規制をしていたという。

「ドン！と音がして橋が崩れた」歩道が柵ごと崩落

10日、兵庫・加古川市にある、ため池の上を通る歩道が崩れた。車道は残っているが、歩道だけが柵ごと崩落している。

その瞬間、周囲には大きな音がしたという。

目撃者：

ガードマンさんは「午前10時35分にドン！と音がして、橋が崩れた」と言っていた。

崩落が起きたのは、10日の午前11時頃。

県によると、崩落は約70ｍにわたったが、けが人はいなかった。

崩落前の歩道の様子では水面近くには石垣があり、上はコンクリートの壁。歩道はそこから伸びた柱が支えていた。

事故後の現場では、石垣やコンクリートが壊れていることがわかる。

実は、崩落の数カ月前から前触れともとれる現象が起きていた。

数カ月前からひび割れの通報

近くに住む人：

（崩れる前は）ひび割れができて道路が斜めにずれている感じ。

県は、2月下旬に「道にひびが入っている」との通報が寄せられたことから、通行規制をしていたという。

崩落の原因を調べるとともに、復旧工事を行うという。

（「イット！」4月13日放送より）