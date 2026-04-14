中村勘九郎の妻・前田愛、義母・波野好江さんの誕生日を祝福 豪華な手作り弁当と息子たちとの“祝福ショット”
歌舞伎俳優・6代目 中村勘九郎（44）の妻で俳優の前田愛（42）が13日、自身のインスタグラムを更新。中村勘三郎さん（享年57）の妻で、自身にとって義母にあたる波野好江さんの誕生日を家族で祝福したことを報告した。
【写真】「笑顔あふれるご家族」前田愛が公開、義母＆息子たちのほほ笑ましい“3ショット”
前田は「お母様のお誕生日でした」と書き出し、波野さんの両隣に長男で歌舞伎俳優の3代目・中村勘太郎（15）、次男で2代目・中村長三郎（12）が座りピースポーズした和やかな空気感が伝わる3ショットを披露している。
義母・好江さんについて「とーっても 料理上手な母 何を作っても 本っ当に美味しくて 一緒にキッチンに立つ時は スーシェフの気持ちで 学ぼうと思うのですが なかなか同じようにはできません」と、料理の腕前を絶賛。
さらに「長男が中学生になってからは 毎日のお弁当を 週一で担当して 私たちを支えてくれていました 勘太郎は その丁寧で おいしそうなお弁当を友人に驚かれたことが 何度もあるそうです お弁当献立ノートをつけていて 写真でも記録していらしたので ちょっと拝借」と、野菜や肉、魚を使ったボリューム満点な弁当の数々を公開した。
これには「面倒をかけてしまって申し訳ない気持ちでいると『週一だから、楽しんでできるのよ』とさらりと言ってくださることも 優しくて 感謝の念は尽きません」と、優しさあふれる関係性ものぞかせ、「長三郎は バースデーカードに『ノンナ、僕のお弁当もよろしくお願いします！』と書いて、ちゃっかり お願いしていました よろしくお願いしまーす 幸せな子どもたちです あ、私も」と、仲むつまじいエピソードをつづっている。
この投稿に、コメント欄には「好江さまお誕生日おめでとうございます」「理想的なお弁当」「お弁当屋さんのレベルを超えてる」「笑顔あふれるご家族」「素敵な親子関係を築かれていて素敵で憧れです」などと、祝福する声や弁当を称賛する声が寄せられていた。
【写真】「笑顔あふれるご家族」前田愛が公開、義母＆息子たちのほほ笑ましい“3ショット”
前田は「お母様のお誕生日でした」と書き出し、波野さんの両隣に長男で歌舞伎俳優の3代目・中村勘太郎（15）、次男で2代目・中村長三郎（12）が座りピースポーズした和やかな空気感が伝わる3ショットを披露している。
さらに「長男が中学生になってからは 毎日のお弁当を 週一で担当して 私たちを支えてくれていました 勘太郎は その丁寧で おいしそうなお弁当を友人に驚かれたことが 何度もあるそうです お弁当献立ノートをつけていて 写真でも記録していらしたので ちょっと拝借」と、野菜や肉、魚を使ったボリューム満点な弁当の数々を公開した。
これには「面倒をかけてしまって申し訳ない気持ちでいると『週一だから、楽しんでできるのよ』とさらりと言ってくださることも 優しくて 感謝の念は尽きません」と、優しさあふれる関係性ものぞかせ、「長三郎は バースデーカードに『ノンナ、僕のお弁当もよろしくお願いします！』と書いて、ちゃっかり お願いしていました よろしくお願いしまーす 幸せな子どもたちです あ、私も」と、仲むつまじいエピソードをつづっている。
この投稿に、コメント欄には「好江さまお誕生日おめでとうございます」「理想的なお弁当」「お弁当屋さんのレベルを超えてる」「笑顔あふれるご家族」「素敵な親子関係を築かれていて素敵で憧れです」などと、祝福する声や弁当を称賛する声が寄せられていた。