加藤綾菜「カトちゃんと出会い17年」 夫婦での仲むつまじいバースデーショット披露「プレゼントがすごい」「最高の2人」
ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜が13日、自身のインスタグラムを更新。前日の12日に38歳の誕生日を迎え、夫・茶と友人たちに祝ってもらったことを報告した。
【写真】「カトちゃんと出会い17年」仲むつまじい“バースデーショット”を披露した加藤綾菜＆加藤茶夫妻
綾菜は「誕生日でした！ついに…38歳!!カトちゃんと出会い17年 カトちゃん＆親友達に連日祝って頂き感謝感激です。そして応援してくださっている皆様にも心から感謝しております 明るく元気にまた一年頑張ります！」と感謝と抱負をつづり、笑顔あふれる夫婦2ショットや、友人らから贈られたとみられる豪華ブランド品など、大量のプレゼントの写真などを披露した。
この投稿に夫妻と親交の深い氷川きよし、鈴木奈々ら芸能界からも続々と祝福のコメントが届いているほか、ファンからは「最高の2人」「おめでとうございます これからもお二人健康に気をつけて楽しい毎日を過ごしてくださいね プレゼントがすごい」「素敵なおふたりいつまでもお幸せに」「良いお歳を！そして、茶さんと幸せな人生をお過ごしください」「加トちゃんと衣装2人とも素敵です」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「カトちゃんと出会い17年」仲むつまじい“バースデーショット”を披露した加藤綾菜＆加藤茶夫妻
綾菜は「誕生日でした！ついに…38歳!!カトちゃんと出会い17年 カトちゃん＆親友達に連日祝って頂き感謝感激です。そして応援してくださっている皆様にも心から感謝しております 明るく元気にまた一年頑張ります！」と感謝と抱負をつづり、笑顔あふれる夫婦2ショットや、友人らから贈られたとみられる豪華ブランド品など、大量のプレゼントの写真などを披露した。