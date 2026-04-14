川崎市川崎区扇島のＪＦＥスチール東日本製鉄所京浜地区で７日、解体中の大型クレーンから重りが落下して男性作業員５人が転落した事故で、神奈川県警は１４日午前、工事に関わった２社に業務上過失致死の容疑で捜索に入った。

県警は関係資料などを押収し、当時の安全管理に問題がなかったかを調べる。

県警によると、２社はＪＦＥスチールから工事を受注した「東亜建設工業」の横浜支店（横浜市中区）と、１次下請けの「ベステラ」（東京都江東区）。午前１０時頃、段ボールなどを持った捜査員がそれぞれ入った。

ＪＦＥスチールと東亜建設工業などによると、現場では当時、船から鉄鉱石などを積み下ろしする「アンローダークレーン」（高さ５４メートル）に取り付けられた円柱状の重り（直径６メートル、長さ９メートル）を解体していた。５人は重りの上で重機を使い、内部のコンクリートを掘削して軽量化する作業を行っていたところ、クレーンから外れた重りとともに約３５メートルの高さから落下した。

工事関係者によると、クレーンには鉄鉱石などを収集する柱状の装置が重りの反対側に設置されており、バランスが崩れないように重りと装置を解体していたという。当初５００トンあった重りは、事故時は４００トンに減っていた。

事故では、千葉市稲毛区の千葉ケン志朗さん（１９）、同市緑区の小池湧さん（２９）、千葉県市原市の上山勝己さん（４３）の３人が死亡し、１人が重傷を負った。１人は海中に転落したとみられ、県警などは１４日も朝から捜索している。