ケイブ<3760.T>が大幅安で４日続落。同社は１３日の取引終了後、未定としていた２６年５月期の業績予想を修正し、今期の最終損益が３２億円の赤字（前期は２億４６００万円の黒字）となる見通しを発表した。これまで１０円としていた期末配当予想は無配としており、見切り売りを促した。



今期の売上高予想は１１９億円（同１４．８％減）とした。事業ポートフォリオの整理に伴う減損損失などの特別損失を計上。構造改革を通じて利益体質の改善を図り、来期以降の業績回復を目指す。第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の連結決算は、売上高が８７億５０００万円（前年同期比１３．９％減）、最終損益が３４億６００万円の赤字（前年同期は９億８５００万円の黒字）となった。あわせて同社会長を割当予定先として新たに１４万５０００株を発行し、手取り概算で約９６００万円を調達すると発表。株主優待制度の一部変更についても開示している。



出所：MINKABU PRESS