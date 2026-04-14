インフロニア・ホールディングス<5076.T>はしっかり。日本経済新聞電子版が１４日、「インフラ建設大手のインフロニア・ホールディングス（ＨＤ）は水道設備大手の水ｉｎｇ（スイング、東京・港）を買収する方針を固めた」と報じた。記事によると、買収額は９００億円超。スイングには三菱商事<8058.T>や荏原<6361.T>、日揮ホールディングス<1963.T>が出資しており、インフロニアは３社から全株式を取得するという。



報道を受け、インフロニアは同日にコメントを発表。「当社が発表したものではない」とした上で、「本件に関しては現在協議中であり、本日開催の取締役会において本件を付議する予定」とした。



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出所：MINKABU PRESS