・カーブスＨＤはマド開け急伸、今期上方修正と優待拡充で

・ＣＣＴがストップ高カイ気配に張り付く、シグマクシスが５％超の大株主浮上で業容拡大期待高まる

・ＪＥＳＣＯがＳ高、系統用蓄電池など受注増加し２月中間期経常益２．２倍

・ブックオフＧがマド開け続急伸、既存店・ＥＣ好調で今期業績予想を上方修正

・東洋電が４日ぶりに大きく切り返す、６～２月期営業４７％増益を評価する買い集中

・エレメンツがカイ気配切り上げ、「ＬＩＱＵＩＤ ｅＫＹＣ」好調で１２～２月期経常黒字転換

・半導体関連は軒並みカイ気配スタート、ＳＯＸ指数９連騰で最高値街道まい進し東京市場にも買いが波及

・ＡＲアドバンはカイ気配スタート、今期上方修正を好感



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出所：MINKABU PRESS