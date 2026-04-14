コアコンセプト・テクノロジー<4371.T>＝値幅制限上限の１０５０円で張り付く異彩人気。企業向けにシステム開発及びコンサルティングなどのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）支援ビジネスを展開する。システムインテグレーターを顧客にＩＴ人材の調達支援でも実績が高い。業績は増収増益基調が続いているが、株主構成にも思惑が浮上している。コンサル専業のシグマクシス・ホールディングス<6088.T>が１３日付で提出した大量保有報告書によると、シグマクシスのＣＣＴ株式保有比率は５．０２％と、新たに５％を超過したことが判明した。保有目的は取引関係強化のためとしており、これに伴いＣＣＴの業容拡大効果に期待する買いを呼び込んだ。



東洋電機製造<6505.T>＝４日ぶり大きく切り返す。２０００円台半ばに切り返す動きをみせている。同社が１３日取引終了後に発表した２６年５月期第３四半期（２５年６月～２６年２月）決算は営業利益が前年同期比４７％増の１８億９５００万円と大幅な伸びを達成した。鉄道事業者の車両投資や車両用製品の機器更新需要などが旺盛となるなか、交通事業が全体を牽引する形で業績を押し上げており、これを評価する買いが集まった。同社株は信用買い残が直近４月３日申し込み現在で７万株と枯れた状態にあることも株式需給面から上値の軽さを意識させているようだ。



ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246.T>＝物色人気にストップ高。同社は１３日の取引終了後、２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比８０．６％増の１２億９１００万円、経常損益は１億５００万円の黒字（前年同期は２４００万円の赤字）となった。経常損益の黒字幅は通期計画のレンジの上限である１億円を上回っており、ポジティブ視されたようだ。ポラリファイの連結子会社化の影響が出たほか、オンライン本人確認サービス「ＬＩＱＵＩＤ ｅＫＹＣ」が好調に推移し、収益を押し上げた。



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出所：MINKABU PRESS