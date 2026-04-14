１４日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発。米国とイランの和平協議継続期待を背景に時間外取引で米原油先物相場の上昇が一服し、インフレへの警戒感が和らいだ。



トランプ米大統領が１３日にイラン側が和平協議で合意することを望んでいるとの見方を示したほか、一部で「米国とイランが長期的な停戦に向けた次回の対面協議の開催について協議していることが分かった」と報じられた。米原油先物の上昇が一服するなか、債券に買い戻しが流入。また、日銀の植田和男総裁が１３日に行われた信託大会で中東情勢の不確実性などを理由に利上げ見送りを示唆したこともあり、債券先物は朝方に１２９円８２銭まで上伸する場面があった。ただ、買い一巡後は財務省が実施する２０年債入札の結果を見極めたいとのムードが広がり、次第に上値が重くなった。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比１２銭高の１２９円７１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０１５％低い２．４５０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS