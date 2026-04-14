開催：2026.4.14

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 13 - 6 [Rソックス]

MLBの試合が14日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとRソックスが対戦した。

ツインズの先発投手はベイリー・オーバー、対するRソックスの先発投手はギャレット・クロシェットで試合は開始した。

1回裏、3番 ルーク・キーシャル 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 1-0 BOS、4番 ライアン・ジェファーズ 8球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 2-0 BOS、8番 ブルックス・リー 3球目を打ってショートへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 3-0 BOS、さらにショートが悪送球でツインズ得点 MIN 4-0 BOS

2回裏、4番 ライアン・ジェファーズ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 5-0 BOS、5番 ジョシュア・ベル 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 7-0 BOS、6番 ビクトル・カラティニ 初球を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでツインズ得点 MIN 10-0 BOS、9番 ライアン・クライドラー 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 11-0 BOS

3回表、2番 ケーレブ・ダービン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 MIN 11-1 BOS、3番 ジャレン・デュラン 6球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでRソックス得点 MIN 11-3 BOS

5回裏、1番 バイロン・バクストン 4球目を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 MIN 12-3 BOS、4番 ライアン・ジェファーズ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 13-3 BOS

6回表、6番 トレバー・ストーリー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 MIN 13-4 BOS

7回表、4番 アンドルー・モナステリオ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 MIN 13-5 BOS、5番 ウィルヤー・アブレイユ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 MIN 13-6 BOS

試合は13対6でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのベイリー・オーバーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はRソックスのギャレット・クロシェットで、ここまで2勝2敗0S。

ここまでツインズは10勝7敗で（ア・リーグ）中地区1位。一方Rソックスは6勝10敗で3.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-14 13:28:22 更新