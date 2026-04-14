HANAの公式Instagramが、「Bad Girl」パフォーマンスビデオのオフショットを公開した。

HANA「Bad Girl」パフォーマンスビデオのオフショット／「Bad Girl」衣装の集合＆ソロショット

■HANAの自然体な魅力あふれるオフショット公開、個性際立つ衣装にも注目

公開された写真には、ステージセットの前で歌い上げるMOMOKA（モモカ）のほか、笑顔を向け合うKOHARU（コハル）とNAOKO（ナオコ）、MAHINA（マヒナ）の頬に手を添えるCHIKA（チカ）、カメラに視線を向けるYURI（ユリ）、楽しそうに笑うJISOO（ジス）の横顔などが収められている。

笑顔を浮かべたり、寄り添ったり、リラックスした表情をのぞかせたりと、パフォーマンス中とはまた違う、親密でやわらかな雰囲気が詰まっている。

さらに、背景には「Bad Girl」の文字やハートモチーフがちりばめられ、花々に囲まれた空間の中を桜の花びらが舞う演出も印象的。また、カメラや機材が写り込んだ写真も含まれており、完成映像とはひと味違う、撮影現場ならではの臨場感も楽しめる内容になっている。

ジャケットやシャツ、ネクタイ、ベストなどを取り入れた制服風の衣装も目を引く。メンバーそれぞれの着こなしや表情の違いにも個性がにじみ、魅力がより鮮明に伝わってくる。

ファンからは「かわいすぎて最高」「なおこはの絡み大好き」「マヒナ腹筋綺麗」「幸せと平和が詰まってる」「ストレートゆり激かわ」「青春の1ページ」「エモすぎる」「みんな高校生みたい」「文化祭感あってかわいい」「尊すぎる」「多幸感やばい」といった声が寄せられている。

■「Bad Girl」衣装の集合＆ソロショット