14日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比34.3％増の2786億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同44.8％増の2373億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> 、ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 <1550> 、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> など17銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> など9銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> が4.16％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が4.00％高、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> が3.94％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> が3.88％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が3.73％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は7.34％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は4.26％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は3.84％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は3.76％安、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> は3.47％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1346円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1532億6700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1263億8600万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が229億5500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が179億5000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が119億5800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が104億9700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が93億6400万円の売買代金となった。



株探ニュース